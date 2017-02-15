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Летающий дрон-такси начнет перевозить пассажиров в Дубаи

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/letayu...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410130-ru.html

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15 февраля 2017, 10:30       Комментарии

Управление дорог и транспорта Дубая запланировало на июль этого года запуск службы такси с беспилотными летающими машинами. Об этом заявил глава Управления Маттар аль-Тайер в понедельник, 13 февраля, сообщает Associated Press.
Беспилотник модели Ehang 184, разработанный Управлением совместно с китайской фирмой Ehang, был представлен на Всемирном правительственном саммите в Дубае, проходившем с 12 по 14 февраля. По словам аль-Тайера, дрон может перевозить грузы массой до 110 килограммов и успешно прошел летные испытания.
По внешнему виду новый летательный аппарат напоминает вертолет длиной 3,9 метра, шириной четыре метра и высотой 1,6 метра. Вес транспортного средства составляет 250 килограммов. Ehang 184 оснащен тачскрином, на котором пассажир может выбрать пункт назначения. Количество возможных точек взлета и посадки ограничено, а полеты контролируются специалистами с земли через систему беспроводной связи.
Дрон способен находиться в воздухе в течение 30 минут и развивать скорость до 160 километров в час, в то время как скорость в черте города, вероятно, будет ограничена 100 километрами в час. Беспилотное такси спроектировано для полетов при любых погодных условиях, кроме грозы, на максимальной высоте до 3000 футов (около 900 метров).

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