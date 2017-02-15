15 февраля 2017, 10:40 Комментарии

Лидер партии "Республика-Ата Журт" Омурбек Бабанов будет выдвинут в качестве кандидата на пост президента. Об этом сообщил депутат "РАЖ" Мирлан Жеенчороев.

Он отметил, что пока официального решения о выдвижении нет.

"Официально еще его не выдвигали, депутаты нашей фракции просто предложили Омурбеку Токтогуловичу выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах. На ближайшем съезде партии, скорее всего, партия примет решение, и Омурбек Токтогулович будет выдвинут", − сказал Жеенчороев.

Напомним, о намерении баллотироваться официально заявили уже два политика − лидер партии "Акшумкар" Темир Сариев и лидер партии "Онугуу-Прогресс" Бакыт Торобаев.