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Омурбек Бабанов будет выдвинут в качестве кандидата на пост президента

Источник:
http://knews.kg/2017/02/omurbe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410128-ru.html

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Мар Байджиев: "Я поддерживаю выдвижение Т. Сариева кандидатом в президенты"

15 февраля 2017, 10:40       Комментарии

Лидер партии "Республика-Ата Журт" Омурбек Бабанов будет выдвинут в качестве кандидата на пост президента. Об этом сообщил депутат "РАЖ" Мирлан Жеенчороев.
Он отметил, что пока официального решения о выдвижении нет.
"Официально еще его не выдвигали, депутаты нашей фракции просто предложили Омурбеку Токтогуловичу выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах. На ближайшем съезде партии, скорее всего, партия примет решение, и Омурбек Токтогулович будет выдвинут", − сказал Жеенчороев.
Напомним, о намерении баллотироваться официально заявили уже два политика − лидер партии "Акшумкар" Темир Сариев и лидер партии "Онугуу-Прогресс" Бакыт Торобаев.

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