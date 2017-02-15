В Погранслужбе КР чествовали воинов-интернационалистов

15 февраля 2017, 10:09 Комментарии

Бишкек, 15 февраля /Кабар/. В пограничном ведомстве состоялось мероприятие, посвященное 28-ой годовщине вывода Ограниченного контингента Советских войск из Афганистана. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы (ГПС) КР.

Выступая на мероприятии, председатель ГПС КР Мирбек Касымкулов отметил отвагу воинов-интернационалистов.

"Уверен, что Афганистан останется на всю жизнь в памяти всех тех, кому довелось там воевать. Среди тех, кто выполнял интернациональный долг, были и наши сослуживцы, проявившие героизм и мужество в самых сложных ситуациях. Особую благодарность хочу выразить вам за ваш нынешний неустанный труд в воспитании молодого поколения", - обратился глава пограничного ведомства полковник М. Касымкулов к воинам-интернационалистам ГПС КР.

Среди пограничников-кыргызстанцев немало тех, кто был удостоен высоких государственных наград. Среди них пограничники Василий Имангазиев, который за беспримерное мужество был награжден Орденами Боевого Красного Знамени и Красной Звезды, а также Сталбек Асакеев и Александр Никитин, награжденные Орденом Красной Звезды.

В честь праздника руководство пограничного ведомства вручило воинам - интернационалистам денежные премии. Подобные мероприятия были проведены во всех соединениях и частях ГПС КР.