Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4252 (-0.0184) 
Евро: 73.9344 (+0.0464) 
Золото: 39.53 $/гр    
Серебро: 0.58 $/гр    
Погода сейчас
облачно с прояснениями 
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

"Ритм Евразии": "Железное" давление на Кыргызстан"Ритм Евразии": "Железное" давление на КыргызстанБез работы сидит почти каждый второй молодой таджикистанецБез работы сидит почти каждый второй молодой таджикистанец

В Погранслужбе КР чествовали воинов-интернационалистов

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/v-pograns...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410126-ru.html

Похожие новости

Уларбек Шаршеев назначен первым заместителем председателя Госпогранслужбы

Данияр Сатимов назначен зампредседателя Госпогранслужбы

Бакыт Жылтыров освобожден от должности первого зампредседателя Госпогранслужбы

Атамбаев уволил первого зампредседателя погранслужбы

Бакыт Жылтыров освобожден от должности начальник ГШ – первого заместитель председателя Госпогранслужбы КР

15 февраля 2017, 10:09       Комментарии

Бишкек, 15 февраля /Кабар/. В пограничном ведомстве состоялось мероприятие, посвященное 28-ой годовщине вывода Ограниченного контингента Советских войск из Афганистана. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы (ГПС) КР.
Выступая на мероприятии, председатель ГПС КР Мирбек Касымкулов отметил отвагу воинов-интернационалистов.
"Уверен, что Афганистан останется на всю жизнь в памяти всех тех, кому довелось там воевать. Среди тех, кто выполнял интернациональный долг, были и наши сослуживцы, проявившие героизм и мужество в самых сложных ситуациях. Особую благодарность хочу выразить вам за ваш нынешний неустанный труд в воспитании молодого поколения", - обратился глава пограничного ведомства полковник М. Касымкулов к воинам-интернационалистам ГПС КР.
Среди пограничников-кыргызстанцев немало тех, кто был удостоен высоких государственных наград. Среди них пограничники Василий Имангазиев, который за беспримерное мужество был награжден Орденами Боевого Красного Знамени и Красной Звезды, а также Сталбек Асакеев и Александр Никитин, награжденные Орденом Красной Звезды.
В честь праздника руководство пограничного ведомства вручило воинам - интернационалистам денежные премии. Подобные мероприятия были проведены во всех соединениях и частях ГПС КР.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум