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М.Абулгазиев: В 2017 году в сельском хозяйстве упор будет сделан на обеспечение продовольственной безопасности

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/m.abulgaz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410125-ru.html

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15 февраля 2017, 10:20       Комментарии

Бишкек, 15 февраля /Салтанат Абдраева – Кабар/. Правительство в целях обеспечения продовольственной безопасности на высоком уровне проводит подготовку к весенне-полевым работам. Об этом сегодня на заседании парламента сообщил первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев, отчитываясь по готовности страны к проведению весенне-полевых работ.
Как он сообщил, со стороны правительства в 2016 году по проекту финансирования сельского хозяйства было выдано 4 млрд 800 млн сомов в качестве кредита фермерам и в результате страна за ушедший ход добилась хороших результатов. По всей республике было засеяно 1 млн 191,2 тыс гектаров земли. За последние три года объем неиспользуемых посевных площадей сократился с 110 тыс га до 82 тыс га. В результате по итогам 2016 года увеличилась урожайность риса, хлопка, сахарной свеклы, кукурузы и картошки. По итогам 2016 года на 197 млрд сомов было выращено валовой продукции. По сравнению с 2015 году темп роста составил 103%.
"И в этой связи в целях обеспечения продовольственной безопасности перед нами стоит задача проведения весенне-полых работ на высоком уровне. Работа в этом направлении идет полным ходом. 1 млн 203,6 тыс га земли будет засеяно. По сравнению с 2016 годом увеличение составило на 11 тыс га", - отметил М.Абулгазиев.

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