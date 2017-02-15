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В КРСУ обсудят вопросы бухучета и аудита в условиях ЕАЭС

Источник:
http://kabar.kg/news/v-krsu-ob...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410124-ru.html

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15 февраля 2017, 10:36       Комментарии

Бишкек, 15 февраля /Кабар/. В Кыргызско-Российском Славянском университете (КРСУ) имени Б.Ельцина 16 февраля 2017 года состоится круглый стол на тему: "Актуальные вопросы бухгалтерского учета и аудита субъектов экономики Кыргызской Республики в условиях ЕАЭС". Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Как отмечается, с углублением экономической реформы в странах Центрально-азиатского региона, с одной стороны, и наращиванием интеграционных процессов в экономике в рамках Таможенного союза и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), с другой стороны, задачи бухгалтерской экономической науки, учета и аудита субъектов экономики заметно возрастают.
В круглом столе примут участие студенты и преподаватели кафедры "Бухгалтерского учета, анализа и аудита" КРСУ, ученые-экономисты, бухгалтера-практики, а также представители Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком КР и сотрудники "Ассоциации гильдии аудиторов КР". Кроме вопросов повестки дня участники обсудят проблемы финансового контроля за движением денежных средств, упорядочения системы сбора, регистрации и обобщения информации о состоянии имущества, обязательствах и капитале организаций и другие.

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