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Исправительные колонии в Кыргызстане внезапно проверят

Источник:
http://knews.kg/2017/02/v-uchr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410123-ru.html

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15 февраля 2017, 9:48       Комментарии

Накануне Прокуратура по надзору за соблюдением законов в органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы, аппарат омбудсмена, Национальный центром по предупреждению пыток и других жестоких бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и ГСИН подписали Меморандум о взаимодействии и сотрудничестве, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
Документ определяет основные формы взаимодействия сторон для осуществления комплекса совместных и согласованных действий в целях обеспечения защиты прав и свобод осужденных и лиц, содержащихся под стражей.
"В рамках Меморандума планируется проведение совместных внезапных проверок и исследований практической деятельности в учреждениях ГСИН. Также будет проведен анализ исполнения законодательства в сфере противодействия пыток, с целью оптимизации ее работы, обеспечения законности в ее деятельности и гуманизации действующего законодательства", – говорится в сообщении.

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