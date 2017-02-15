Исправительные колонии в Кыргызстане внезапно проверят

15 февраля 2017, 9:48 Комментарии

Накануне Прокуратура по надзору за соблюдением законов в органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы, аппарат омбудсмена, Национальный центром по предупреждению пыток и других жестоких бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и ГСИН подписали Меморандум о взаимодействии и сотрудничестве, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Документ определяет основные формы взаимодействия сторон для осуществления комплекса совместных и согласованных действий в целях обеспечения защиты прав и свобод осужденных и лиц, содержащихся под стражей.

"В рамках Меморандума планируется проведение совместных внезапных проверок и исследований практической деятельности в учреждениях ГСИН. Также будет проведен анализ исполнения законодательства в сфере противодействия пыток, с целью оптимизации ее работы, обеспечения законности в ее деятельности и гуманизации действующего законодательства", – говорится в сообщении.