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"Самый привлекательный преступник США" дебютировал на Неделе моды

Источник:
http://knews.kg/2017/02/samyj-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410122-ru.html

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МВД: За неделю зарегистрировано более 2 тыс. преступлений

15 февраля 2017, 9:52       Комментарии

33-летний уроженец калифорнийского города Стоктон Джереми Микс, известный как "самый привлекательный преступник США", дебютировал на подиуме Недели моды в Нью-Йорке, сообщает Daily Mail.
Микс принял участие в показе новой коллекции немецкого кутюрье Филиппа Плейна. Как пишет издание, за дебютом бывшего заключенного пристально наблюдали певица Мадонна, модель Кайли Дженер и светская львица Пэрис Хилтон.
В 2014 году Джереми Микс был осужден на 27 месяцев лишения свободы за незаконное хранение оружия. Известность пришла к нему после того, как в 2014 году его фото было опубликовано на официальной странице полиции штата Калифорния в Facebook. Пользователи социальной сети высоко оценили внешность заключенного, а сам Микс вскоре получил предложение от модельной компании White Cross Management.

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