"Самый привлекательный преступник США" дебютировал на Неделе моды

15 февраля 2017, 9:52 Комментарии

33-летний уроженец калифорнийского города Стоктон Джереми Микс, известный как "самый привлекательный преступник США", дебютировал на подиуме Недели моды в Нью-Йорке, сообщает Daily Mail.

Микс принял участие в показе новой коллекции немецкого кутюрье Филиппа Плейна. Как пишет издание, за дебютом бывшего заключенного пристально наблюдали певица Мадонна, модель Кайли Дженер и светская львица Пэрис Хилтон.

В 2014 году Джереми Микс был осужден на 27 месяцев лишения свободы за незаконное хранение оружия. Известность пришла к нему после того, как в 2014 году его фото было опубликовано на официальной странице полиции штата Калифорния в Facebook. Пользователи социальной сети высоко оценили внешность заключенного, а сам Микс вскоре получил предложение от модельной компании White Cross Management.