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Без работы сидит почти каждый второй молодой таджикистанец

Источник:
http://knews.kg/2017/02/bez-ra...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410121-ru.html

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15 февраля 2017, 10:06       Комментарии

Всемирный Банк обнародовал данные исследования о занятости в Таджикистане, которое выявило, что 73 % женщин и 40 % молодежи являются безработными.
Экономика Таджикистана не создает достаточное количество рабочих мест для своей быстро растущей рабочей силы, в результате чего наиболее ценный актив республики — человеческий капитал — в основном используется не в полной мере, – говорится в отчете.
Менее всего в рабочей силе представлены женщины и молодежь. Неактивная молодежь, т.е. лица, которые ни трудоустроены, ни посещают учебные заведения, составляет 40% от общей численности молодого населения, — высокий показатель по международным стандартам. Несмотря на то, что молодые люди с большей долей вероятности работают по найму в частном секторе, чем взрослое население, почти треть наемных молодых работников заняты на неоплачиваемых (неофициальных) рабочих местах по сравнению с 15% взрослых.
Женщины находятся в невыгодном положении с точки зрения занятости, и тенденции не вселяют надежду. В 2013 году уровень участия женщин в рабочей силе составлял всего 27% по сравнению с 63% среди мужчин. Занятые женщины в большинстве случаев работают в государственном секторе, но почти четверть женщин осуществляют неоплачиваемую работу в семейном бизнесе по сравнению с 13% мужчин.
По данным Всемирного Банка, в Таджикистане формальный частный сектор, зажатый крупными государственным и неформальным секторами, развит недостаточно. На официальный наемный труд в частном секторе приходится всего 13% от общей занятости, а доля потенциальных предпринимателей, стремящихся начать свой бизнес, очень низка — 11,8%, что свидетельствует о значительных препятствиях для открытия и ведения бизнеса. Большинство существующих фирм в формальном частном секторе являются небольшими и молодыми, и, представляется, они сталкиваются с условиями, ограничивающими их рост или снижающими заинтересованность в росте.
Большинство работающего населения в Таджикистана занято на низкоквалифицированных рабочих местах в неформальном секторе экономики. Более того, в Таджикистане слишком много сезонных или временных рабочих мест, доля которых со временем увеличивается.

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