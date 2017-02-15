СМИ: Nokia вновь начнёт выпускать легендарную 3310

15 февраля 2017, 9:37 Комментарии

Финская компания HMD Global, которой принадлежат права на бренд Nokia, намерена представить современную версию легендарного телефонa Nokia 3310. Об этом, как пишет TJournal, рассказал блогер Эван Бласс, известный публикацией инсайдерской информации о гаджетах.

Как сообщил автор на портале VentureBeat, преемник телефона должен быть представлен на выставке MWC 2017.

Характеристики телефона не раскрываются, фотографии модели также нет, однако сообщается о его предварительной цене в 59 евро (примерно 3,6 тысяч рублей). По мнению автора, реплику легендарного телефона, славящегося своей прочностью и энергоёмкой батареей, фанаты будут использовать в качестве второго телефона.

Помимо возрождённого 3310, HMD Global представит на выставке и два смартфона на Android. Как сообщает Бласс, смартфоны с названиями Nokia 3 и Nokia 5 будут являться бюджетными при стоимости 149 и 199 евро соответственно. При этом характеристики их будут хуже, чем у предшественника - смартфона Nokia 6, представленного 8 января 2017 года для китайского рынка.

13 декабря 2016 года Nokia представила два простых кнопочных телефона с минимальным набором функций и большим объёмом батареи. HMD Global позиционировала новые модели как доступные и долговечные телефоны с привычным интерфейсом для людей, которым важно долго оставаться на связи.