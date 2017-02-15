Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4252 (-0.0184) 
Евро: 73.9344 (+0.0464) 
Золото: 39.53 $/гр    
Серебро: 0.58 $/гр    
Погода сейчас
небольшой снег −1°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Резюме главы Нацгвардии Алмазбека КарасартоваРезюме главы Нацгвардии Алмазбека КарасартоваСМИ: Nokia вновь начнёт выпускать легендарную 3310СМИ: Nokia вновь начнёт выпускать легендарную 3310

В Китае пять человек погибли в результате нападения неизвестных

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355410_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410119-ru.html

Похожие новости

В китайском Синьцзяне неизвестные убили пять человек

Британцы начали планировать путешествия на основе ДНК человека

Positiff: 8 человек спасли под лавиной, кино кыргызского режиссера пригласили на фестиваль, в Индии презентована книга про женщин КР

Установлена личность человека, сообщившего о бомбе в "Космопарке"

За 9 месяцев 2016 года в Кыргызстан на постоянное место жительства прибыли 2,3 тыс. человек

15 февраля 2017, 9:41       Комментарии

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая трое мужчин с ножами атаковали толпу людей, в результате чего погибли люди. Об этом сообщает RT со ссылкой на Associated Press.
Инцидент произошёл в уезде Пишань.
В результате нападения пострадали 10 человек. Пятеро скончались от полученных ранений, остальным оказывается экстренная медицинская помощь.
Сотрудники полиции застрелили всех нападавших. Правоохранительные органы приступили к расследованию произошедшего.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум