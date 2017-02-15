В Китае пять человек погибли в результате нападения неизвестных

15 февраля 2017, 9:41 Комментарии

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая трое мужчин с ножами атаковали толпу людей, в результате чего погибли люди. Об этом сообщает RT со ссылкой на Associated Press.

Инцидент произошёл в уезде Пишань.

В результате нападения пострадали 10 человек. Пятеро скончались от полученных ранений, остальным оказывается экстренная медицинская помощь.

Сотрудники полиции застрелили всех нападавших. Правоохранительные органы приступили к расследованию произошедшего.