Никто не забыт и ничто не забыто! Список павших в Ржевской битве

15 февраля 2017, 9:47 Комментарии

Инициативная группа " Баатырлардын Урпактары" (Потомки героев), совместно с поисковыми группами в России проводят акцию "Имена Победы", посвященную павшим воинам-кыргызстанцам в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Цель проекта:

<li>активизация исследовательской и поисковой деятельности захоронений воинов-кыргызстанцев, обнаруженных на территории под городом Ржевом;</li><li>поиск их родных и близких;</li><li>воспитание военно-патриотического духа и уважительного отношения к своей истории у молодежи;</li><li>организация мероприятий, посвященных 72-летию Победы в Великой Отечественной войне.</li><li>Организация по установлению памятника, памятного знака павшим землякам-героям на территории г. Ржев.</li>

Ниже приводится список кыргызстанцев, погибших в Ржевской битве и перезахороненных в братских могилах, предоставленных Центральным архивом. Активисты обращают внимание на возможные неточности в написании фамилий и имен:

Ф.И.О., год рождения - дата смерти и место рождения/призыва

<li>Батаканов Узенкыяз, 1912-11.01.1943, Тянь-Шаньская обл., Тогуз-Торойский р-н, к/з Кайнды;</li><li>Калыгулов Насыр , 1921-25.11.1942, Тянь-Шаньская обл., Джумгальский р-н, к-з Башкугансех;</li><li>Кейдегасыев Джумакадыр,1905-26.11.1942 Тянь-Шаньская обл., Кочкорский р-н, к-з Карасое;</li><li>Кыштыбаев Мойдин, 1911-…, Тянь-Шаньская обл., Джумгальский р-н, к-з им. Куйбышева;</li><li>Ажилбаев Абдразак, 1904-01.02.1943, Тянь-Шаньская обл., Джумгальский р-н, к/з Когай;</li><li>Каныев Кадыр, 1908-31.01.1943, Тянь-Шаньская обл., Тогуз-Торойский р-н, к/з Дгодомель;</li><li>Алеев (Алыев либо Алиев) Телевай (Толобай), 1920-25.11.1942, Фрунзенская обл., Ленинопольский р-н/Кировский р-н;</li><li>Карякин Николай Кириллович , 1915-08.04.1942, Фрунзенская обл., Кантский р-н, с. Ивановка;</li><li>Дубенцев Иван Егорович, 1905-08.04.1942, Фрунзенская обл., Калининский р-н, с. Сара Букет;</li><li>Тайгубеков (возможно Тойчубеков) Мататай , 1909-08.04.1942, Фрунзенская обл., Кантский р-н, Сирды-Мар;</li><li>Радченко Александр Трофимович, 1919-05.04.1942, Фрунзенская обл., Калининский р-н, ст. Карабашты;</li><li>Власов Николай Иванович, 1917-13.04.1942, Фрунзенская обл., Ворошиловский р-н, с.Кызыл-Аскер, ул.Средняя 8;</li><li>Чекибаев Иман , …-03.02.1943, Фрунзенская обл., Чуйский р-н, с. Акбешим;</li><li>Данияров Сыгинал, 1904-07.12.1942, Фрунзенская обл., Сталинский р-н, дер. Кирово;</li><li>Кучербаев Пектурган, 1902-28.11.1942, Фрунзенская обл., Кантский р-н, с/с Тусуйский, к/з им. Молотова;</li><li>Епифанов Иосиф Дмитриевич, 1902-27.11.1942, Фрунзенская обл., Кантский р-н;</li><li>Сартоков Василий Сидорович, 1904-25.11.1942, Фрунзенская обл., г. Фрунзе; ул. Джамбула, 49;</li><li>Каримов Майрамкул, 1895-25.11.1942, Фрунзенская обл., Калининский р-н, ул. Луговая, 32;</li><li>Бобров Михаил Петрович, 1916-25.11.1942, Фрунзенская обл., Калицкий р-н., с. Новопокровка;</li><li>Кравцов Демид Степанович, 1904-29.08.1942, Фрунзенская обл., Сталинский р-н, с. Садовое;</li><li>Литовченко Алексей Федорович, 1909-05.04.1942, Фрунзенская обл., Ворошиловский р-н, Ниж. Алаурнск;</li><li>Ушников Михаил Гаврилович, 1909-06.04.1942, Фрунзенская обл., Калининский р-н, Ставропольский с/с;</li><li>Христич Николай Васильевич, 1907-04.12.1942, Фрунзенская обл., г.Фрунзе, ул.Кирова, д.116;</li><li>Гусев Григорий Яковлевич, 1910-05-25.04.1942, Фрунзенская обл., Калининский р-н, Пузовский с/с;</li><li>Ариков Кукумбай, 1897-25.11.1942, Иссык-Кульская обл., Балыкчинский р-н, с/с Агалей;</li><li>Мамбеткази Тушибат, 1923-14.12.1942, Иссык-Кульская обл., Джеты-Огузский р-н, Лынсит с/с;</li><li>Кудайбергенов Кадыр, 1917-06.12.1942, Иссык-Кульская обл., Джеты-Огузский р-н, с.Актерск;</li><li>Бакуменко Георгий Сергеевич, 1912-31.08.1942, Иссык-Кульская обл.; </li><li>Кроль Владимир Евст., 1921-03.12.1942, Иссык-Кульская обл., Пржевальский р-н, с.Соколовка;</li><li>Тилембаев Мукамбетов, 1902-26.11.1942, Иссык-Кульская обл., Тюпский р-н;</li><li>Жисналиев (возможно Жееналиев) Жакшибай (Жакшыбай), 1914-.11.01.1943г., Ошская область., Чон-Алайский район, к/з Кзыл Майран (возможно Кызыл Майрам);</li><li>Абдрасимов Надыр, 1910-25.11.1942г., Баткенский р-н, Суващевский с/с;</li><li>Аманов Тулен, 1912-27.11.1942г., Баткенский р-н, Баткенский с/с;</li><li>Барыбаев Азенбай, 1922-30.11.1942г., Башкинский р-н/ Баткенский р-н;</li><li>Кульмамбетов Айтпай, 1906-15.02.1943г., Ошская область, Гульчинский район, Будалякский с/с;</li><li>Садыков Газбек, 1916-04.-12.1942г., Ошская область, Молотовский р-н;</li><li>Телекуп Абдурасуль, 1912-28.01.1943г., Ошская обл., Араванский р-н, к/з Кызыл Тахта;</li><li>Осмоналиев Тимерзан, 1912-30.01.1943г., Ошская обл. Узгенский р-н, Кзылтомский с/с, к/з Еркентов;</li><li>Анашкин Иван Георгиевич, 1903-25.11.1942г., Иркутская область, Черемховский р-н/ Ошский РВК;</li><li>Кутуев Матутобек, 1914-28.11.1942г., Ошская область, Узгенский р-н;</li><li>Чакыев Джумашей, 1907-01.02.1943г., Джалал-Абадская обл., Токтогульский р-н, к/з Агроном;</li><li>Шавданов Лайло (возможно Шабданов Шайлоо), 1921-05.12.1942г., Джалал-Абадская обл., Алабукинский р-н, Аккурганский с/с;</li><li>Егембердиев Амурзах (возможно Эгембердиев Омурзак), 1907-15.12.1941г., Джалал-Абадская обл. Сузакский р-н., с.Каскинчи.</li>