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В ближайшие годы будет разработана "Дорожная карта" по развитию предпринимательства в КР

 

Фотографии: kabar.kg

   

Источник:
http://kabar.kg/news/v-blizhai...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410115-ru.html

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Началась разработка "дорожных карт" для запуска общего рынка транспортных услуг ЕАЭС

Началась разработка "дорожных карт" для запуска общего рынка транспортных услуг ЕАЭС

15 февраля 2017, 10:00       Комментарии

Бишкек, 15 февраля /Кабар/. В ближайшие годы будет разработана "Дорожная карта" по развитию предпринимательства в Кыргызстане, сообщает пресс-служба Минэкономики КР.
По ее информации, в целях обсуждения актуальных вопросов развития бизнеса и выработки инициативных предложений по улучшению условий ведения бизнеса в рамках членства КР в ЕАЭС накануне в Министерстве экономики КР состоялся круглый стол с участием заместителя министра Данияра Иманалиева, представителей государственных органов и бизнес-сообщества.
В рамках обсуждения был рассмотрен опыт соседних государств по развитию предпринимательства на примере фонда развития предпринимательства (ДАМУ) Республики Казахстан. Как отметил председатель бизнес-ассоциации молодых предпринимателей (ЖИА) Умбриэль Темиралиев, необходимо создать единую систему развития и поддержки предпринимательства по обучению и сопровождению бизнес-проектов, консультированием и информированием субъектов предпринимательства, то есть с оказанием комплексной поддержки МСП.
Также была представлена презентация по специализации регионов и повышения экспортного потенциала (в том числе размещение предприятий переработки сельскохозяйственной продукции в регионах), развитие пищевой перерабатывающей промышленности КР, статьи импорта в странах ЕАЭС и в КР, в том числе после вступления в единое интеграционное пространство. По словам замминистра Д.Иманалиева, Минэкономики совместно с Минсельхозом были проведены рабочие выезды по регионам с целью сбора информации по 43 приоритетным предприятиям пищевой и перерабатывающей отрасли. На основе данной информации была определена структура производства и потребления районов республики, проведен анализ обеспеченности районов основными продуктами животноводства и растениеводства, а также изучен сырьевой потенциал для размещения перерабатывающих предприятий. По итогам работы были выявлены основные проблемы предпринимателей в регионах. На основании выявленных проблем были разработаны предложения по финансовым, фискальным, организационным и законодательным мерам поддержки предпринимателей.
Представители бизнеса поделились своими комментариями по озвученным инициативам министерства и обсудили дальнейшие действия по реализации указанных предложений.
По итогам круглого стола, было решено, что на ближайшие годы должна быть разработана двухгодичная "Дорожная карта" по развитию предпринимательства в КР, которая будет разрабатываться совместно с представителями бизнес-сообщества.

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