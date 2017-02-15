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Выборы мэров городов Талас и Кемин пройдут 27 февраля

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410112-ru.html

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15 февраля 2017, 9:25       Комментарии

Выборы мэра города Талас и повторные выборы мэра города Кемин пройдут 27 февраля. Как сообщают в ЦИК, 9 февраля 2017 года прошла первая сессия вновь избранного кенеша города Талас. В соответствии со статьями 6, 7 закона КР "Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов КР", статьей 43 закона КР "О местном самоуправлении" Центризбирком постановил назначить выборы мэра города Талас на 27 февраля 2017 года с 09:00 до 12:00.
Выборы мэра города Кемин будут повторными. По данным ЦИК, назначенные на 10 февраля 2016 года повторные выборы мэра города Кемин не состоялись в связи с тем, что кандидат не набрал необходимое количество голосов депутатов местного кенеша. В этой связи Центральная избирательная комиссия приняла решение назначить повторные выборы мэра города Кемин также на 27 февраля 2017 года с 09:00 до 12:00.

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