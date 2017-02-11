Резюме главы Нацгвардии Алмазбека Карасартова

15 февраля 2017, 9:43 Комментарии

Резюме нового командующего Национальной гвардией Кыргызстана полковника Карасартова Алмазбека Огановича.

А.Карасартов назначен на пост 11 февраля 2017 года.

А.Карасартов родился 13 октября 1976 года в селе Кара-Кулжа Ошской области.

Образование:

1997 - Чирчикское высшее танковое командно-инженерное училище

2012 - Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации (2 года)

Воинская служба:

15.09.1993-05.09.1997 - курсант Чирчикского высшего танкового командно-инженерного училища

05.09.1997-11.08.2010 - прохождение военной службы на командных должностях в войсковых частях Министерства обороны КР

11.08.2010-01.08.2012 - слушатель Общевойсковой военной академии Вооруженных сил России

01.08.2012-27.10.2014 - прохождение военной службы на командных должностях в войсковых частях Министерства обороны КР и Главного штаба Вооруженных сил КР

27.10.2014-11.02.2017 - начальник оперативного управления Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил КР

11.02.2017 - Командующий Национальной гвардией КР.