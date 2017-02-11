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Резюме главы Нацгвардии Алмазбека Карасартова

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410111-ru.html

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15 февраля 2017, 9:43       Комментарии

Резюме нового командующего Национальной гвардией Кыргызстана полковника Карасартова Алмазбека Огановича.
А.Карасартов назначен на пост 11 февраля 2017 года.
А.Карасартов родился 13 октября 1976 года в селе Кара-Кулжа Ошской области.
Образование:
1997 - Чирчикское высшее танковое командно-инженерное училище
2012 - Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации (2 года)
Воинская служба:
15.09.1993-05.09.1997 - курсант Чирчикского высшего танкового командно-инженерного училища
05.09.1997-11.08.2010 - прохождение военной службы на командных должностях в войсковых частях Министерства обороны КР
11.08.2010-01.08.2012 - слушатель Общевойсковой военной академии Вооруженных сил России
01.08.2012-27.10.2014 - прохождение военной службы на командных должностях в войсковых частях Министерства обороны КР и Главного штаба Вооруженных сил КР
27.10.2014-11.02.2017 - начальник оперативного управления Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил КР
11.02.2017 - Командующий Национальной гвардией КР.

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