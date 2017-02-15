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Мирзиёев посетит Казахстан

Источник:
http://knews.kg/2017/02/mirziy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410110-ru.html

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А.Атамбаев поздравил Франка-Вальтера Штайнмайера с избранием на пост Федерального Президента ФРГ и пригласил посетить КР с официальным визитом

15 февраля 2017, 9:18       Комментарии

В первой половине 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев с государственным визитом посетит Казахстан, передают местные СМИ. Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев лично пригласил своего узбекского коллегу к себе в гости.
Как отметили в казахстанском диппредставительстве в Ташкенте, в рамках визита запланировано обсудить весь блок вопросов по двустороннему стратегическому партнерству и дальнейшей его активизации. Так, будут рассмотрены вопросы по сотрудничеству в торгово-экономической сфере, транспортно-логистической отрасли, вопросы взаимодействия на уровне регионов и многое другое.
"Динамика наших взаимоотношений в конце 2016 и начале 2017 года очень активизировалась. Соответственно, у нас появился целый блок вопросов, которые требуют решения. В этом плане встреча наших двух лидеров очень актуальна и своевременна", – прокомментировал источник в посольстве Казахстана в Узбекистане.
Кроме того, по словам собеседника, в ближайшем будущем также ожидается еще ряд двусторонних встреч и визитов. В частности, казахская делегация из числа представителей нового министерства по оборонному и военно-техническому сотрудничеству посетит Узбекистан. Помимо этого, должна состояться встреча делегаций национальных железнодорожных операторов.
В целом, как отметили в посольстве, график визитов между двумя странами в этом году запланирован очень плотный. Ранее сообщалось, что свой первый официальный визит в роли главы государства президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев планирует в Россию. Узбекские ведомства уже начали подготовку официального визита главы государства в РФ.

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