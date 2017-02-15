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Трамп ждет, что Россия вернет Крым Украине

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/tramp-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410108-ru.html

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Советник Трампа Майкл Флинн уволился из-за звонков российскому послу

Россия просит вернуть $37 млн по проекту Верхне-Нарынского каскада ГЭС

15 февраля 2017, 9:22       Комментарии

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент США Дональд Трамп рассчитывает на возвращение Крыма в состав Украины.
"Президент Трамп очень ясно дал понять, что он ждет от правительства России деэскалации насилия на Украине и возвращения Крыма", — сказал Спайсер, комментируя увольнение советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна, которое было связано с контактами чиновника с российским послом.
Он напомнил, что назначенная Трампом постпред США в ООН Никки Хейли выступала с осуждением действий РФ на Украине.
"Ирония в том, что Трамп невероятно жестко ведет себя с Россией. Он продолжает касаться проблемы Крыма, который предыдущая администрация позволила России захватить", — заявил Спайсер.
Спайсер подчеркнул, что Трамп в то же время рассчитывает поддерживать хорошие отношения с Россией.
Пресс-секретарь рассказал, что решение об увольнении Флинна было принято не из-за того, что советник поступил неправильно, а из-за утраты Трампом доверия к нему. Причиной для этого стала возможность того, что Флинн ввел в заблуждение вице-президента США или "забыл о ключевых подробностях важного разговора".
<ul> <li>Советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн ушел в отставку 13 февраля из-за своих контактов с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком, случившихся еще до инаугурации Трампа. Он признал, что не раскрыл вице-президенту Майку Пенсу все содержание разговора.</li> <li>Президент США Дональд Трамп заявлял, что не одобряет политику РФ по отношению к Украине, указывая при этом, что попытка отнять у России Крым может привести к Третьей мировой войне.</li> <li>После президентских выборов в США американские спецслужбы заявили, что Россия организовала кампанию по воздействию на их ход, частью которой были хакерские атаки, а одной из целей — дискредитация соперницы Трампа Хиллари Клинтон. Россия отвергает, что пыталась повлиять на ход выборов в США.</li> </ul>

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