В Бишкеке представили балет "Ромео и Джульетта" в стиле модерн

15 февраля 2017, 9:10 Комментарии

Историю великой всепоглощающей любви Ромео и Джульетты ставили на театральных подмостках мира около 3500 раз и экранизировали более тысячи. В начале февраля в Бишкеке состоялась премьера балета "Ромео и Джульетта", приуроченная к 125-летию композитора Сергея Прокофьева и 400-летию со дня смерти Уильяма Шекспира.

Стоит отметить, раннее постановку уже ставили на сцене Театра оперы и балета, и ведущую партию Джульетты в нем танцевала Бубусара Бейшеналиева.

Спустя 50 лет спектакль вернулся полностью обновленным, а действие происходит в 50-е годы XX века. Балет поставлен с использованием объёмных моноблоковых декораций, которые, поворачиваясь, полностью меняют интерьер на сцене, превращаясь то в гостиную дома Капулетти, то в дома на улицах города.

Следуя стилю модерн, балетмейстер-постановщик играет не только с освещением на сцене, но и с цветом.

В интервью "ВБ" постановщик модерн-балета Максат Сыдыков рассказал об особенностях балета.

- Максат, скажите, почему для постановки вы выбрали именно 50-60-е годы?

-Потому что 1950-е годы - это было послевоенное время, когда чувства были на высоте и брали верх над разумом. Это время эпохи модернизма. Потому что был контраст, это время четко определяется хронологической эпохой.

- Сюжетная линия сохранена полностью?

- Да, сохранена. Но при помощи световых и декорационных акцентов мы сделали спектакль живым и очень интересным. Мы хотели его сделать более доступным людям - костюмы той эпохи, детали.

- Этот спектакль войдет в репертуар Театр оперы и балета?

- Будем надеяться, что да. Пока это пилотный проект для приобщения молодежи к искусству. Я надеюсь, этот балет найдет живой отклик не только в сердцах молодежи, но и старшего поколения зрителей.

Анастасия Кугот