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В Малайзии убит брат северокорейского лидера Ким Чен Ына

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355407_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410105-ru.html

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15 февраля 2017, 9:23       Комментарии

Брат северокорейского лидера убит в аэропорту Куала-Лумпура в Малайзии. Ким Чен Нам, старший из единокровных братьев нынешнего главы КНДР, был известен своим долговременным пребыванием за пределами Северной Кореи и неоднократными публичными критическими высказываниями против династического правления. Предположительно, ему было 45 лет.
Полиция Малайзии подтвердила сообщения об убийстве Ким Чон Нама. По словам полицейских, к Ким Чен Наму подошла неизвестная женщина и набросила на голову платок, пропитанный какой-то жидкостью. После этого брат Ким Чен Ына почувствовать жжение в глазах. По дороге в больницу Ким Чен Нам умер.
Ранее Малайзийские полицейские сообщили агентству Reuters, что неопознанный северокорейский гражданин скончался в понедельник по дороге из аэропорта в госпиталь. Сотрудник отделения скорой помощи госпиталя в Путраджае сообщил, что умерший, судя по документам, родился в 1970 году и носил имя Ким.
По сведениям южнокорейского канала TV Chosun Ким Чен Нам был отравлен двумя женщинами, сотрудницами северокорейских спецслужб.
Ким Чен Нам и Ким Чен Ын - сыновья бывшего лидера КНДР Ким Чен Ира, умершего в 2011 году, но у них разные матери. Ким Чен Нам, как считалось, был близок к своему дяде Чан Сон Тхэку, некоторое время находившемуся на втором по значению посту в государстве, а в 2011 году казнённому по приказу главы государства.

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