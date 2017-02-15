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Глава Минэкономики обсудил с Миссией МВФ текущее положение СЭР КР и основные задачи на 2017 год

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/glava-min...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410104-ru.html

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15 февраля 2017, 9:14       Комментарии

Бишкек, 15 февраля /Кабар/. 14 февраля 2017 года состоялась встреча Министра экономики КР Арзыбека Кожошева с миссией МВФ, в ходе которой обсуждались текущее положение социально-экономического развития Кыргызской Республики и основные задачи на 2017 год. Об этом сообщает пресс-служба ведомтсва.
Министр более детально рассказал о достигнутых результатах и отметил о вызовах, которые стоят перед экономикой. В частности, проинформировал об основных макроэкономических показателях, сложившихся по итогам за 2016 год и обозначил основные влияющие факторы как внешние, так и внутренние, на основе которых складываются фактическая текущая ситуация в экономике и меры, предпринимаемые Правительством КР для сохранения макроэкономической стабильности и поддержания положительной динамики развития.
Глава Минэкономики озвучил основные направления проводимых реформ в области налоговой политики для достижения бюджетных целевых показателей: продвижение законопроектов по укреплению системы уплаты НДС посредством сокращения количества налоговых освобождений, постепенной отмене налога с продаж, введения упрощенной системы учета и отчетности и др. Также рассказал о проводимой работе по укреплению налогового администрирования, мерах по компенсации возможного выпадения налоговых поступлений.
Отдельным вопросом стало обсуждение вопроса влияния на экономическое развитие присоединения Кыргызской Республики к Евразийскому экономическому союзу, где озвучена исчерпывающая информация, касательно положительных сторон, а также возникающие трудности в вопросах продвижения товаров.
Министр А. Кожошев подчеркнул, что Министерство проявляет последовательность в вопросе выполнения мероприятий принятых в рамках Программы и основной задачей на 2017 год является обеспечение макроэкономической стабильности, где одним из основных ориентиров будет принятие мер по развитию экспортоориентированных производств.
Глава миссии МВФ отметил положительные результаты проводимых реформ в Кыргызской Республике, подчеркнул важность проводимой работы по улучшению деловой среды и обеспечению макроэкономической стабильности, и выразил надежду на дальнейшее плодотворное и эффективное сотрудничество.

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