Минюст КР подвел итоги деятельности за 2016 год

15 февраля 2017, 9:17 Комментарии

Бишкек, 15 февраля /Кабар/. Министерством юстиции Кыргызской Республики подведены итоги деятельности за 2016 год и определены приоритетные направления работы на 2017 год. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Кыргызской Республики.

Коллегия ведомства прошла под председательством министра юстиции Кыргызской Республики Урана Ахметова.

В ходе коллегии с отчетами о работе выступили начальники структурных, территориальных и подведомственных подразделений министерства. Была заслушана информация относительно исполнения Плана работ Министерства юстиции Кыргызской Республики за 2016 год, о проводимой работе по исполнению Государственной стратегии антикоррупционной политики Кыргызской Республики на 2015 – 2017 годы, повышению коэффициента Индекса доверия населения к органам юстиции, результаты аудита Счетной палаты Кыргызской Республики по итогам 2015 г. и ряд других вопросов.

В 2016 году План законопроектных работ Правительства Кыргызской Республики предусматривал разработку 46 законопроектов. В его реализации были задействованы 23 органа государственной власти, из которых 17 являлось ответственными исполнителями, 6 привлечено в качестве соисполнителей. В процессе реализации названного программного документа 3 законопроекта, были признаны утратившими силу. По итогам года из 43 пунктов Плана законопроектных работ на 2016 год были исполнены – 26. Таким образом, исполнение Плана законопроектных работ Правительства Кыргызской Республики составило около 65 %.

На коллегии было отмечено, что невыполнение Плана законопроектных работ связано с недостаточной работой по планированию и координированию законодательной деятельности среди государственных органов. Анализ показал, что зачастую государственные органы, являющиеся инициаторами включения проектов в План, в конце отчетного периода выступают за исключение либо перенос сроков их реализации, либо начинают заниматься разработкой проектов в последний месяц срока, что отрицательным образом сказывается на качестве инициируемых проектов.

В настоящее время, в соответствии с протокольным поручением Премьер-министра Кыргызской Республики Жээнбекова С.Ш. от 27 декабря 2016 года, Министерству юстиции было поручено разработать поправки в Закон "О нормативных правовых актах Кыргызской Республики". В этой связи, в рамках пересмотра вышеуказанного Закона Министерством юстиции рассматривается вопрос исключения нормы о формировании Плана законопроектных работ.

Также в 2016 году была проведена экспертиза (правовая, антикоррупционная, гендерная и правозащитная) 586 законопроектов, для экспертизы проектов подзаконных актов в министерство поступило 2016 документов, по которым были подготовлены соответствующие заключения.

Продолжается работа по ведению Государственного реестра нормативных правовых актов Кыргызской Республики. Всего в реестре числится 61 856 правовых актов государства, в том числе 7 035 правовых актов было внесено в 2016 году. Также в прошедшем году в Централизованный Банк Данных правовой информации (ЦБД), функционирующий на ведомственном сайте Министерства юстиции Кыргызской Республики было внесено 5 489 НПА. В настоящее время ЦБД содержит 89 932 НПА.

В целях расширения доступа населения страны к правовой информации, министерством было разработано мобильное приложение к Централизованному Банку Данных под названием "Законы Кыргызской Республики", которое создает условия для предоставления бесплатной, полной, достоверной информации о принятых нормативных правовых актах в режиме он-лайн. На сегодняшний день данное приложение скачали 10 тысяч интернет-пользователей.

В рамках Плана мероприятий по реализации Концепции повышения правовой культуры населения в Кыргызской Республике на 2016-2020 годы, министерством был запущен пилотный проект под названием "Автобус солидарности". За прошедший период группа юристов, выезжающих на специальном транспортном средстве, посетила 350 населенных пунктов Чуйской, Ошской и Иссык-Кульской областей. Бесплатные юридические консультации получили около четырех тысяч граждан. Планируется, что реализация проекта "Автобус солидарности" будет продолжена и в 2017 г.

Кроме того в целях повышения правовой грамотности населения в течение года всеми подразделениями министерства через местные и республиканские СМИ велась регулярная праворазъяснительная работа по актуальным вопросам для граждан, проводились семинары и лекции для органов местного самоуправления и юридических лиц.

В рамках работы по реализации Концепции повышения правовой культуры населения Кыргызской Республики на 2016-2020 годы Министерством юстиции были разработаны и переданы государственным органам "Методическое пособие по правовой пропаганде среди населения" и "Методические рекомендации о порядке планирования и организации работы по повышению коэффициента Индекса доверия населения". Кроме того Управлению правовой пропаганды и по работе с ЦЗРК и ГЦСЭ было поручено усилить координирующую работу среди министерств, государственных комитетов и административных ведомств по проведению мероприятий по правовой пропаганде в сфере курируемой отрасли.

Далее, согласно отчету, в 2016 г. в Министерство юстиции Кыргызской Республики поступило 22 149 документов, из них 12 342 взяты на контроль, 12 189 – исполнены в срок, 159 – были исполнены с нарушением срока. Также за отчетный период в министерство поступило 9 267 обращений от граждан, из которых 8 776 были приняты через общественную приемную, 220 – через электронную почту, 153 – через почту. Основная часть обращений граждан касалась вопросов государственной регистрации юридических лиц, филиалов (представительств), апостилирования, работы нотариата и адвокатуры и т.д. Все они были взяты на контроль и исполнены в срок.

В сфере нотариата в 2016 году министерством было проведено 5 заседаний Квалификационной комиссии по вопросам нотариальной деятельности. По итогам заседаний 50 претендентов на получение лицензии на право занятия частной нотариальной деятельностью направлены на стажировку; 19 кандидатов успешно сдали экзамен. Кроме того, в Управление нотариата и адвокатуры поступило 68 жалоб и заявлений граждан на действия нотариусов. Было проведено 17 служебных расследований относительно частных нотариусов, по результатам наложены дисциплинарные взыскания в виде предупреждения 10 нотариусам. В целом по итогам 2016 года получили предупреждения 28 нотариусов, приостановлены лицензии – 23 нотариуса, отозвано лицензий – 17.

В рамках исполнения Закона Кыргызской Республики "О гарантированной государством юридической помощи" была оказана юридическая помощь 6 757 граждан, что по сравнению с 2015 годом больше на 1 672 человек. Растет потенциал Центров по оказанию бесплатной юридической помощи при Управлениях юстиции. В 2016 году в рамках проекта ПРООН при финансовой поддержке Правительства Финляндии управлением нотариата и адвокатуры Министерства юстиции Кыргызской Республики были открыты еще пять подобных Центров в Ысык-Атинском и Жайылском районах Чуйской области, в Ноокатском, Алайском и Кара-Кульжинском районах Ошской области. По итогам года всеми территориальным управлениям юстиции, государственным нотариусам, а также центрами оказания юридической помощи гражданам оказано 32 016 бесплатных консультаций.

В сфере регистрации юридических лиц министерством в 2016 году было зарегистрировано 4 956 новых коммерческих организаций; 1275 – некоммерческих; 176 – филиалов (представительств); 71 – средство массовой информации; 1258 юридических лица прекратили свою деятельность.

В целях улучшения работы в данном направлении всем руководителям территориальных подразделений министерства были даны строгие указания:

- усилить контроль за полным, своевременным и качественным внесением сведений в электронную базу данных юридических лиц, филиалов (представительств) сотрудниками территориальных органов юстиции;

- соблюдать сроки, предусмотренные статьей 8 Закона Кыргызской Республики "О государственной регистрации юридических лиц, филиалов (представительств)";

- активизировать работу по обучению сотрудников Управления в целях недопущения ошибок в работе.

Также в ходе заседания коллегии была заслушана информация о проводимой работе по исполнению Государственной стратегии антикоррупционной политики Кыргызской Республики на 2015-2017 годы; об организации работы с обращениями граждан в территориальных и подведомственных подразделениях министерства; о финансово-хозяйственной деятельности министерства и ряд других вопросов. Был представлен и обсужден План работы Министерства юстиции Кыргызской Республики на 2017 год.

По итогам коллегии министром юстиции были даны направления по улучшению и усилению деятельности министерства и его подразделений в различных сферах. Уран Ахметов подчеркнул, что сотрудники органов юстиции должны строить свою работу таким образом, чтобы обеспечить максимально полное исполнение всего комплекса возложенных на министерство функций с наибольшей степенью эффективности.