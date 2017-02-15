Минздравом КР проведен Десятый обзор деятельности больниц

15 февраля 2017, 9:24 Комментарии

Бишкек, 15 февраля /Кабар/. В системе здравоохранения Кыргызстана проведен Десятый обзор деятельности больниц с оценкой качества предоставления медицинской помощи за четвертый квартал 2016 года с использованием Оценочной карты проекта "Финансирование организаций здравоохранения, основанное на результатах", осуществляемого в стране при поддержке Всемирного Банка. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

В обзоре участвовали 42 пилотные и 21 контрольная больницы, включая центры общеврачебной практики (ЦОВП), отобранные Минздравом КР в 2014 году методом случайной выборки (рандомизации). Больницы были разделены на три равные группы, по 21 в каждой. В первой группе проводится ежеквартальная оценка качества медицинских услуг с выплатой средств проекта ФОР, во второй - только ежеквартальная оценка качества медицинских услуг и третья группа остается контрольной, в ней не проводятся никакие вмешательства по проекту.

Для оценки работы больниц была разработана Оценочная карта с различными критериями и индикаторами, включая экзамены медработников по оказанию неотложной помощи при родовспоможении.

После завершения онлайн отправки результатов автоматически в лидеры больниц снова выходят Балыкчинская, Кара-Суйская больницы из первой группы больниц и Ноокатская - из второй группы больниц. Общий результат оценки качества медицинской помощи в пилотных организациях здравоохранения составил 71,7%, что относительно выше результатов предыдущих обзоров. На данные результаты оказало влияние повсеместное обучение персонала больниц по неотложным состояниям в акушерстве и неонатологии. Результаты показывают, что в первой группе, где, кроме интенсивного мониторинга, есть финансирование и стимулы, в среднем больницы показывают качество на 80%. Вторая группа больниц дает уровень качества в среднем 60%, а третья группа - в пределах 10-12%. По уровню оказания медицинской помощи можно судить, где оказывается безопасная и более качественная помощь, - конечно, в больнице, где есть финансовый стимул.

"Мы оцениваем работу больниц сразу по нескольким индикаторам: ресурсам, менеджменту, информационной системе, возможностям дополнительного заработка, технической оснащенности, лекарствам, безопасности, инфекционному контролю, самооценке, преемственности с организациями первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), по результатам деятельности комитетов качества, клиническим и другим индикаторам, - рассказал заместитель менеджера проекта ФОР Арсен Аскеров. - Многие наши больницы представили хорошие результаты. Одним из достижений проекта является тот факт, что в больницах стали более обоснованно подходить к стимулированию персонала, поскольку это основывается на конкретных результатах оценки. Больницы из первой финансируемой группы показали в своих постерных докладах, что идет лучшее распределение заработанных средств, и, самое главное, оно удовлетворяет специалистов в самой организации и мотивирует их на еще большие достижения. Даже санитарки – как самый немотивированный персонал – стали ощущать свою роль и значимость, потому что от их работы зависит и результат оценки по ФОР и они получают дополнительные бонусные доплаты. Эти результаты продемонстрировал предыдущий девятый обзор, при котором стало очевидно, что идет дифференцированная оплата труда по заслугам.

Арсен Аскеров охарактеризовал результаты деятельности больниц и по некоторым другим индикаторам, например, по лекарственному обеспечению. Здесь первая группа больниц достигла 82%. Во второй группе этот индикатор остается пока на уровне 50%. Если в больнице не окажется стратегически важных и нужных лекарств, могут погибнуть и женщина, и ребенок или стать инвалидами или пойдут осложнения и появится еще больше затрат для больницы. Как показал обзор, уровень обеспечения лекарствами во второй и третьей группах меньше, чем в первой группе.

"Еще один важный индикатор в оценке больниц – это оценка знаний и навыков медработников по оказанию неотложной помощи для женщин при критических ситуациях, - сказал Арсен Аскеров. - В первой группе этот уровень дошел до 72%, во второй группе – до 33%. Особую озабоченность вызывает тот факт, что не все специалисты, особенно сотрудники филиалов, могут оказать безопасную должную помощь А без этого и материнская смертность или заболеваемость будут оставаться высокими. Или взять хотя бы тепловой комфорт для новорожденного. Температура в родзале должна быть выше 25 градусов, тем более зимой. Это особенно актуально для больниц в отдаленных и высокогорных регионах страны, учитывая, что зима в этом году особенно холодная. Большинство больниц постарались минимизировать риски гипотермии для новорожденных. По индикатору "Удовлетворенность пациента" показатель оценки приблизился к 90% среди больниц первой группы и такая же уверенная удовлетворенность, около 73%, остается во второй группе. А в третьей группе данный уровень составляет всего 33-44%, там каждая вторая женщина недовольна услугами, которые оказывает родильный дом".

"В то же время у нас имеются некоторые больницы, техническое состояние которых вызывает озабоченность, - рассказала региональный специалист проекта ФОР Бактыгуль Бекебаева. - Хочу рассказать о деятельности малых ЦОВП на примере маленького Центра общеврачебной практики "Жаны-Жер" в Чуйской области. Помещение большое, общей системы отопления нет, т.к. часть здания не функционирует. В ЦОВП имеется одно ГСВ и родильное отделение на 10 коек. Здесь принимают в год 500-600 родов, в основном физиологические роды, а сложные роды отправляют на более высокий уровень. Но, из-за отсутствия общей системы отопления, зимой ЦОВП обогревается только за счет электрических нагревателей, которые стоят в каждом кабинете или палате, но не обогревают коридор или общие помещения. Поэтому врачи ГСВ вынуждены были принимать пациентов все вместе в одном кабинете. А пациенты ждут очереди в холодных коридорах. И эта ситуация типична для всех малых ЦОВП, которые из-за малых объемов финансовых ресурсов не могут провести капитальный ремонт своих помещений и улучшить техническое состояние помещений.

В данном случае дополнительные средства ФОР явились хорошим подспорьем для ЦОВП "Жаны-Жер". Они смогли отремонтировать помещение родильного отделения, установили новые оконные рамы, заменили раковины во всех помещениях и туалетах, поставили душевую кабину. Также на средства ФОР приобрели большие кровати, новые матрацы, одеяла и постельные принадлежности для удобства матери и ребенка. Чтобы родильницы могли свободно разогревать свою еду, купили микроволновую печь. Поэтому все женщины оценили работу персонала ЦОВП и очень тепло отзываются о сотрудниках больницы.

Мы постарались оказать им посильную методическую помощь в организации работы ЦОВП в зимний период: совместно с администрацией ЦОВП перераспределили кабинеты для врачей ГСВ и скорой медицинской помощи, чтобы не было скученности людей. Администрация закупила калориферы и теперь все люди ожидают приема в теплых условиях. В настоящее время проводится ремонт отопительной системы. В целом все малые ЦОВП нуждаются в больших ресурсах, чем имеют, для оказания качественной медицинской помощи".

О своих наблюдениях по Десятому обзору в Жалал-Абадской области рассказал еще один региональный специалист проекта ФОР Канат Абдышев:

"Однозначно, что больницы первой финансируемой группы улучшают свои показатели по всем категориям: по родовспоможению, хирургии, детству, комитету качества, менеджменту, обучению и др. Лидерами больниц в Жалал-Абадской области оказались Ак-Сыйская территориальная больница, которая набрала 925 баллов. Она выходит вперед уже несколько обзоров подряд. Примечательно, что после обучения балонной тампонаде - методу остановки акушерских кровотечений, в больнице на средства ФОР закупили 15 маточных катетеров и сделали годовой запас в аптеках. Здесь получают хорошие деньги и по бюджету и по ОМС и уже научились рационально их расходовать. Порадовала также вторая группа больниц и, в частности, ЦОВП Малабашева Токтогульского района: впервые родильное отделение показали хороший результат и набрали максимальный балл (75) по оценке медуслуг при физиологических родах.

Из общего количества больниц Жалал-Абадской области, участвующих в проекте, 60% - это небольшие ЦОВП, средний результат оценки которых составляет 52%.

В первой финансируемой группе стало меньше неофициальных выплат, родильницы более удовлетворены санитарным состоянием санузлов и душевых, отношением медперсонала больницы. Качество предоставляемых услуг улучшается и нельзя останавливаться на достигнутом. Необходимо также углублять работу Комитета качества, потому что эти комитеты – самая движущая сила. Из разговоров с работниками больниц ясно одно, что сознание медперсонала и администрации меняется в лучшую сторону, используется современный менеджмент. Думаю, что в дальнейшем ситуация будет меняться только в лучшую сторону. К примеру, в текущем году в два раза меньше было случаев материнской смертности, и в этом есть малая доля заслуги нашего проекта. В связи с завершением в 2017 году деятельности проекта настроение у людей неоднозначное. Финансируемые группы хотят продления проекта, а вторая группа желает перейти из нефинансируемой в финансируемую".