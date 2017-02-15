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Генпрокуратура, ГСИН, Аппарат Омбудсмена и Наццентр по предупреждению пыток подписали Меморандум о взаимодействии и сотрудничестве

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/genprokur...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410101-ru.html

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15 февраля 2017, 9:28       Комментарии

Бишкек, 15 февраля /Кабар/. Между прокуратурой по надзору за соблюдением законов в органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы, Аппаратом Омбудсмена Кыргызской Республики, Национальным центром Кыргызской Республики по предупреждению пыток и других жестоких бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и ГСИН при Правительстве Кыргызской Республики 10 февраля 2017 года подписан Меморандум о взаимодействии и сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры КР.
Настоящий документ определяет основные формы взаимодействия сторон для осуществления комплекса совместных и согласованных действий в целях обеспечения защиты прав и свобод осужденных и лиц, содержащихся под стражей.
В рамках Меморандума планируется проведение совместных внезапных проверок и исследований практической деятельности в учреждениях ГСИН. Также будет проведен анализ исполнения законодательства в сфере противодействия пыток, с целью оптимизации ее работы, обеспечения законности в ее деятельности и гуманизации действующего законодательства.

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