Генпрокуратура, ГСИН, Аппарат Омбудсмена и Наццентр по предупреждению пыток подписали Меморандум о взаимодействии и сотрудничестве

15 февраля 2017, 9:28 Комментарии

Бишкек, 15 февраля /Кабар/. Между прокуратурой по надзору за соблюдением законов в органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы, Аппаратом Омбудсмена Кыргызской Республики, Национальным центром Кыргызской Республики по предупреждению пыток и других жестоких бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и ГСИН при Правительстве Кыргызской Республики 10 февраля 2017 года подписан Меморандум о взаимодействии и сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры КР.

Настоящий документ определяет основные формы взаимодействия сторон для осуществления комплекса совместных и согласованных действий в целях обеспечения защиты прав и свобод осужденных и лиц, содержащихся под стражей.

В рамках Меморандума планируется проведение совместных внезапных проверок и исследований практической деятельности в учреждениях ГСИН. Также будет проведен анализ исполнения законодательства в сфере противодействия пыток, с целью оптимизации ее работы, обеспечения законности в ее деятельности и гуманизации действующего законодательства.