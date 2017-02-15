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В китайском Синьцзяне неизвестные убили пять человек

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-kitaisk...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410100-ru.html

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15 февраля 2017, 9:29       Комментарии

Бишкек, 15 февраля /Кабар/. Трое неизвестных напали с ножами на толпу людей в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, убив пять человек и ранив еще пятерых, сообщает утром в среду Центральное телевидение Китая.
Сообщается, что нападение произошло во вторник в 19.20 (14.20 мск) в уезде Пишань. Трое неизвестных напали на толпу людей. Прибывшая на место происшествия полиция застрелила всех нападавших.
В результате нападения пострадали десять человек, пять из них скончались от полученных ранений, остальным пяти оказывается экстренная медицинская помощь.
Полиция занимается расследованием происшествия.
Источник РИА Новости

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