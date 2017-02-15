В китайском Синьцзяне неизвестные убили пять человек

15 февраля 2017, 9:29 Комментарии

Бишкек, 15 февраля /Кабар/. Трое неизвестных напали с ножами на толпу людей в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, убив пять человек и ранив еще пятерых, сообщает утром в среду Центральное телевидение Китая.

Сообщается, что нападение произошло во вторник в 19.20 (14.20 мск) в уезде Пишань. Трое неизвестных напали на толпу людей. Прибывшая на место происшествия полиция застрелила всех нападавших.

В результате нападения пострадали десять человек, пять из них скончались от полученных ранений, остальным пяти оказывается экстренная медицинская помощь.

Полиция занимается расследованием происшествия.

Источник РИА Новости