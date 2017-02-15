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В Бишкеке обсудят вопросы бухучета и аудита в условиях ЕАЭС

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/economy/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410098-ru.html

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15 февраля 2017, 9:27       Комментарии

БИШКЕК, 15 фев - Sputnik. 16 февраля в Кыргызско-Российском Славянском университете имени Ельцина состоится круглый стол "Актуальные вопросы бухгалтерского учета и аудита субъектов экономики Кыргызстана в условиях ЕАЭС", сообщает пресс-центр вуза.
В связи с экономическими реформами и интеграционными процессами в рамках Евразийского экономического союза задачи бухгалтерской экономической науки, учета и аудита субъектов экономики заметно возрастают.
В работе круглого стола примут участие представители Госфиннадзора, ассоциация "Гильдия аудиторов КР", ученые-экономисты, бухгалтеры-практики, а также студенты и преподаватели КРСУ. Будут обсуждаться проблемы финансового контроля за движением денежных средств, упорядочения системы сбора, регистрации и обобщения информации о состоянии имущества, об обязательствах и о капитале организаций и другие.

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