В 2016 году в Минюсте зарегистрировались более 1,2 тыс. новых некоммерческих организации и 71 СМИ

15 февраля 2017, 9:13 Комментарии

В Министерстве юстиции прошла коллегия по деятельности ведомства в 2016 году. Как сообщает пресс-служба Минюста, в прошлом году было зарегистрировано 4 тыс. 956 новых коммерческих организаций; 1275 - некоммерческих; 176 - филиалов (представительств); 71 - средство массовой информации; 1258 юридических лица прекратили свою деятельность.

Также отмечается, что по итогам заседаний квалификационной комиссии по вопросам нотариальной деятельности 50 претендентов на получение лицензии на право занятия частной нотариальной деятельностью направлены на стажировку; 19 кандидатов сдали экзамен.

Кроме того, в Управление нотариата и адвокатуры поступило 68 жалоб и заявлений граждан на действия нотариусов. Было проведено 17 служебных расследований относительно частных нотариусов, по результатам наложены дисциплинарные взыскания в виде предупреждения 10 нотариусам. За год получили предупреждения 28 нотариусов, приостановлены лицензии 23 нотариусов, отозвано лицензий - 17.