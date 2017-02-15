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Новости Кыргызстана

В 2016 году в Минюсте зарегистрировались более 1,2 тыс. новых некоммерческих организации и 71 СМИВ 2016 году в Минюсте зарегистрировались более 1,2 тыс. новых некоммерческих организации и 71 СМИУзбекистанец задушил кыргызстанца шнуром от утюга в ТулеУзбекистанец задушил кыргызстанца шнуром от утюга в Туле

В Баткенском районе зарегистрировано землетрясение силой 4 балла в эпицентре

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410096-ru.html

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15 февраля 2017, 9:10       Комментарии

В Кыргызстане 14 февраля в 20:46 было зарегистрировано землетрясение силой 4 балла в эпицентре. Об этом сообщила пресс-служба МЧС со ссылкой на данные Института сейсмологии.
Очаг землетрясения располагался в Баткенском районе Баткенской области.
В селе Булак-Башы землетрясение ощущалось в 3,5 балла, в селах Бужум и Кара-Булак - 3-3,5 балла, в городе Баткен - 3 балла.
Пострадавших и разрушений нет.

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