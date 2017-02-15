В Баткенском районе зарегистрировано землетрясение силой 4 балла в эпицентре

15 февраля 2017, 9:10 Комментарии

В Кыргызстане 14 февраля в 20:46 было зарегистрировано землетрясение силой 4 балла в эпицентре. Об этом сообщила пресс-служба МЧС со ссылкой на данные Института сейсмологии.

Очаг землетрясения располагался в Баткенском районе Баткенской области.

В селе Булак-Башы землетрясение ощущалось в 3,5 балла, в селах Бужум и Кара-Булак - 3-3,5 балла, в городе Баткен - 3 балла.

Пострадавших и разрушений нет.