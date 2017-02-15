Узбекистанец задушил кыргызстанца шнуром от утюга в Туле

15 февраля 2017, 9:07 Комментарии

В Пролетарский районный суд Тулы передали уголовное дело по обвинению 35-летнего гражданина Узбекистана в убийстве гражданина Кыргызстана, пишут российские СМИ.

"Гражданин Узбекистана повалил знакомого на пол, накинул ему на шею провод от утюга и начал душить. А после этого взял лежащий на полу нож и перерезал своей жертве горло. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. На данный момент подозреваемый заключен под стражу", – сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

В ходе предварительного расследования установлено, что 30 июля 2016 года в жилой комнате, расположенной в производственном цехе одного из предприятий Тулы, мужчины выпивали. Между ними возникла ссора, которая переросла в серьезную драку.