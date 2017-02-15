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Узбекистанец задушил кыргызстанца шнуром от утюга в Туле

Источник:
http://knews.kg/2017/02/v-tule...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410094-ru.html

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15 февраля 2017, 9:07       Комментарии

В Пролетарский районный суд Тулы передали уголовное дело по обвинению 35-летнего гражданина Узбекистана в убийстве гражданина Кыргызстана, пишут российские СМИ.
"Гражданин Узбекистана повалил знакомого на пол, накинул ему на шею провод от утюга и начал душить. А после этого взял лежащий на полу нож и перерезал своей жертве горло. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. На данный момент подозреваемый заключен под стражу", – сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
В ходе предварительного расследования установлено, что 30 июля 2016 года в жилой комнате, расположенной в производственном цехе одного из предприятий Тулы, мужчины выпивали. Между ними возникла ссора, которая переросла в серьезную драку.

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