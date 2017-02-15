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Россиянин пытался ввезти в Кыргызстан 7 тонн компонентов оружия массового поражения

Источник:
http://knews.kg/2017/02/rossiy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410093-ru.html

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15 февраля 2017, 8:56       Комментарии

Житель российского города Екатеринбурга (Россия) пытался ввезти в оборонный завод Кыргызстана около семи тонн особо опасных материалов, которые могут использоваться для создания оружия массового поражения (ОМП). Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Уральского таможенного управления Екатерина Демянчук.
"Житель Екатеринбурга пытался вывезти за границу 6,9 тонны металлических прутков из сплава АК-6 и 400 кг ядовитого вещества (триэтаноламин марки "Б"), которые могут использоваться для создания оружия массового поражения. Незаконно вывезти опасные грузы пытались через Казахстан, так как страна входит в Таможенный союз и товары не требуют декларирования. Конечной точкой путешествия металлических прутков был оборонный завод в Кыргызстане, который специализируется не только на ремонте и производстве военной техники, но и производстве товаров народного потребления", – приводит ТАСС слова Демянчук.
Уральской оперативной таможней в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ст. 226.1 УК РФ "Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".
"За попытку вывезти металлические прутки, суд назначил (мужчине) наказание в виде 3 лет условно и штраф 50 тысяч рублей. Расследование вывоза ядовитого триэтаноламина, который может использоваться для производства химического оружия, продолжается", – сказала представитель Уральского таможенного управления.

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