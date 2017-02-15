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Граница на замке, но нарушители в постоянном поиске ключа

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352703_gr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410092-ru.html

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"Каравансарай": Накопление боевиков вдоль таджикско-афганской границы вызывает тревогу

15 февраля 2017, 8:44       Комментарии

Почти ежедневно Погранслужба сообщает о нарушителях госграницы. Люди пытаются перейти из одной страны в другую по поддельным документам или, вовсе, с их отсутствием. Контрабандисты идут на ухищрение, чтобы перевезти свой груз. Часто вспыхивающие приграничные конфликты между местным населением. Эти вопросы труднорешаемые пока с мертвой точки не сдвинется процесс делимитации и демаркации границ. Тем не менее, пограничники несут свою боевую службу. О буднях на последнем рубеже "ВБ" решил узнать у председателя Государственной пограничной службы Мирбека Касымкулова.
- Мирбек Абдыкаимович скажите, насколько часто происходят серьезные инциденты на госгранице?
- В прошлом году произошло 20 инцидентов. На кыргызско-таджикском участке госграницы – 11 и на кыргызско-узбекском участке – 9.
В первый же месяц нового года произошло 5 инцидентов. Все они зафиксированы на участке границы с Таджикистаном. Чтобы снизить количество конфликтов, обе стороны занимаются профилактикой. Мы проводим встречи с коллегами сопредельного государства, главами районов и областей. Кроме того, проводим разъяснительные работы с населением.
- Процесс делимитации, демаркации границ, в частности, на юге страны растянулся на многие годы. Когда будет поставлена точка в этом вопросе?
- С Казахстаном у нас описано 100% границы. Сейчас ведется активная работа с Узбекистаном. С избранием нового президента в соседнем государстве, по части делимитации и демаркации, отношения активизировались. В настоящий момент работает правительственная комиссия по описанию госграницы и уже исследовано больше 50 неопределенных участков. В марте мы планируем провести встречи с руководством Комитета по охране Государственной границы СНБ Узбекистана, где также будет рассматриваться информация о ходе переговоров по описанию участков границы и, соответственно, вопрос об их совместной охране. Вопрос делимитации и демаркации госграницы затрагивает интересы двух государств и требует тщательной проработки. Надеемся, что те подвижки, которые мы наблюдаем сейчас в кыргызско-узбекских отношениях позволят нам ускорить этот процесс.
Что касается кыргызско-таджикской границы, то наша делегация побывала в Таджикистане, но в ходе переговоров особых положительных сдвигов не было достигнуто. Теперь кыргызская сторона будет приглашать соседей для решения данного вопроса.
- Где больше всего происходит конфликтов? С чем они связаны?
- По статистике, больше всего конфликтов происходит на кыргызско-таджикском участке государственной границы. К примеру, в Кок-Ташском айыльном аймаке есть отдельные неописанные участки границы, где дома граждан Кыргызстана и Таджикистана расположены в шахматном порядке. Конфликты могут возникнуть на разной почве: из-за проблем, связанных с использованием воды, пастбищ. Порой молодежь приграничных районов, провоцируют друг друга. Проблемных моментов много. Иногда люди, живущие в приграничных районах, не умеют решать конфликты сразу на месте. У нас существуют определенные правила и требования поведения в приграничной полосе, которые порой нарушают сами местные жители. С участием пограничников в прошлом году был зарегистрирован один инцидент. В том же Кок-Ташском айыльном аймаке, на неописанном участке наши граждане встретили пограничный наряд Таджикистана. Между ними завязалась словесная перепалка. Один из таджикских военнослужащих выстрелил в воздух два раза. В тот раз, к счастью, никто из сторон не пострадал. Но и нам, и нашим коллегам с сопредельной стороны необходимо постоянно проводить работу с населением приграничных районов, чтобы сначала сократить количество инцидентов, а потом не допускать их.
Зачастую через госграницу люди пытаются пройти по поддельным документам. Каким образом пограничники выявляют таких нарушителей?
- У нас действует специальная автоматизированная система погранконтроля. Мы идентифицируем подлинность документа во взаимодействии со спецслужбами - ГКНБ и МВД. Кроме того, у нас на вооружении имеется соответствующее оборудование, выявляющее поддельные документы. Наши сотрудники проходят спецподготовку. Не так давно в Оше были проведены сборы. Требования, предъявляемые к военнослужащим пограничного контроля, очень жесткие. По итогам сборов, из более 60 молодых сотрудников 11 человек не смогли сдать экзамены. Сейчас рассматривается вопрос об их переводе на другую работу, не связанную с погранконтролем.
- И все же некоторым удается нарушить госграницу. Как им это удается?
- Этому способствуют различные факторы. К примеру, нарушители пересекают госграницу на неописанных участках либо там, где отсутствуют пункты пропуска. Не отрицаю и наличие человеческого фактора - усталость сотрудников, ведь они в течение суток проверяют свой участок. Но такое встречается и в других государствах. Из России к нам, пройдя погранкотроль, приезжают граждане с поддельными документами. Бывает, что аппаратура подводит и не различает поддельный документ, сделанный на хорошем уровне. Не так давно двое граждан Казахстана таким образом попытались пройти границу на участке погранзаставы "Токмок", но их задержали пограничники и передали соответствующим органам.
- В случае, если возникнет внезапный острый конфликт на границе и необходимо будет применить оружие, насколько наши пограничники готовы к боевым действиям?
- Для того, чтобы пограничник мог вовремя и адекватно среагировать на конфликт с применением оружия, он должен тактически подкован. Исходя из местности, выбрать удобную позицию. Огневая и физическая подготовка соответствовать должному уровню. Для этого у нас есть все условия. На сегодняшний день боевую подготовку я оцениваю на "хорошо".
- С рядовыми все понятно. Боевую подготовку они проводят регулярно. Но как вы оцениваете профпригодность своих непосредственных подчиненных - заместителей председателя, начальников управления центрального аппарата ГПС?
- Руководители управлений, отделов, а также заместители председателя Погранслужбы сдают два раза в год зачеты по боевой подготовке. Я лично еще не принимал экзамены у своих заместителей. Но, исходя из прошлогодних результатов, все они соответствуют уровню. Боевая подготовка - это комплекс мероприятий, которая включает в себя физическую, строевую и гуманитарную подготовку.

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