Кыргызстан планирует продать иранцам более 350 тонн мяса

15 февраля 2017, 8:43 Комментарии

БИШКЕК, 15 фев - Sputnik. В 2017 году кыргызстанские предприниматели планируют экспортировать в Иран более 350 тонн мяса, сообщила пресс-служба Министерства экономики и промышленности Кыргызстана.

На сегодня общий объем этого вида экспорта составляет порядка 150 тонн мяса в охлажденном виде.

"В целях активизации торгово-экономического сотрудничества Кыргызстана с Ираном Госагентство по продвижению инвестиций и экспорта проводит активную работу по отправке отечественных сельскохозяйственных товаров в Исламскую Республику Иран", - говорится в сообщении.

По данным Минэкономики, с июля прошлого года начался экспорт баранины в Иран. В первой половине июля Бишкек посетили два представителя ветеринарной службы этой страны. Они провели мероприятия, направленные на предупреждение распространения карантинных инфекционных болезней.