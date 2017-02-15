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Кыргызстан планирует продать иранцам более 350 тонн мяса

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/economy/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410090-ru.html

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15 февраля 2017, 8:43       Комментарии

БИШКЕК, 15 фев - Sputnik. В 2017 году кыргызстанские предприниматели планируют экспортировать в Иран более 350 тонн мяса, сообщила пресс-служба Министерства экономики и промышленности Кыргызстана.
На сегодня общий объем этого вида экспорта составляет порядка 150 тонн мяса в охлажденном виде.
"В целях активизации торгово-экономического сотрудничества Кыргызстана с Ираном Госагентство по продвижению инвестиций и экспорта проводит активную работу по отправке отечественных сельскохозяйственных товаров в Исламскую Республику Иран", - говорится в сообщении.
По данным Минэкономики, с июля прошлого года начался экспорт баранины в Иран. В первой половине июля Бишкек посетили два представителя ветеринарной службы этой страны. Они провели мероприятия, направленные на предупреждение распространения карантинных инфекционных болезней.

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