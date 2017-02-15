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Британцы начали планировать путешествия на основе ДНК человека

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355378_br...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410088-ru.html

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15 февраля 2017, 8:13       Комментарии

Британская компания Travel Unwrapped начала предлагать путешественникам туры, маршруты которых включают места проживания их предков. Эксперты планируют направления на основе ДНК туриста, сообщает Лента.ру со ссылкой на интернет-журнал 34travel.me.
Для начала клиент должен заказать набор для взятия пробы ДНК. Затем он отправит генетический материал по почте экспертам фирмы.
Специалисты проведут анализ и среди более чем 80 регионов по всему миру определят места, где жили предки заказчика. После этого клиент может отправиться в путешествие по данным направлениям.
На подобное исследование уходит 10-12 недель. Стоимость набора для взятия пробы составляет 169 долларов. При этом половину суммы вернут в случае бронирования тура через Travel Unwrapped.
Основательница компании Ребекка Филдинг (Rebecca Fielding) отметила, что хотела показать, насколько разными и уникальными могут быть люди, поэтому она и решила планировать путешествия на основе самого личного, что есть у человека - его ДНК.
Филдинг также призналась, что людей часто шокируют результаты исследования. Однако тем интереснее путешествовать по таким маршрутам и заново узнавать себя, добавила она.

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