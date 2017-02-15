Сотрудник СТО взял авто клиента и не вернулся. Его задержал курсант

15 февраля 2017, 8:22 Комментарии

В ГУВД г. Бишкек обратился гражданин с заявлением о том, что примерно в 01:00 часов на пересечении улиц Дэн Сяопина/Мессароша, неизвестные лица завладели его автомобилем марки "Mitsubishi Colt".

В ходе оперативно–розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ГОМ №1 УВД Ленинского района, совместно с курсантом Академии МВД КР угнанный автомобиль был обнаружен на улице Дэн Сяопина. Управлял транспортным средством молодой человек по имени Егор.

В ходе следствия установлено, что задержанному 22 года. Он будучи работником СТО ремонтировал угнанную машину. Однако, по неизвестным причинам решил проехаться на чужом авто. Поездка заняла длительное время ввиду чего и было написано заявление об угоне, сообщают в столичном ГУВД.

"Владелец автомашины оставил свой транспорт на ремонт в СТО. Около часа ночи парен по имени Егор, который работает на СТО мотористом, завладел ключом от автомобиля марки "Mitsubishi Colt" и скрылся вместе с машиной. Затем правоохранители вместе с курсантом который проходил государственную практику обнаружили угнанный автомобиль на улице Дэн Сяопина" - сообщили в пресс-службе ГУВД г. Бишкек

В настоящее время задержанный водворен в ИВС ГУВД г. Бишкек. Следственным отделом УВД Ленинского района возбужденно уголовное дело по пр.ст.172 (незаконное завладение автотранспортным средством) УК КР. В настоящий момент ведется следствие.