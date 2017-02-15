Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4252 (-0.0184) 
Евро: 73.9344 (+0.0464) 
Золото: 39.53 $/гр    
Серебро: 0.58 $/гр    
Погода сейчас
небольшой снег −1°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Археологи ищут тайные комнаты в гробнице ТутанхамонаАрхеологи ищут тайные комнаты в гробнице ТутанхамонаБританцы начали планировать путешествия на основе ДНК человекаБританцы начали планировать путешествия на основе ДНК человека

Сотрудник СТО взял авто клиента и не вернулся. Его задержал курсант

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355393_so...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410087-ru.html

Похожие новости

Активиста Ондуруша Токтонасырова задержала милиция

Вице-премьер раскритиковала исполнительскую дисциплину сотрудников Госслужбы миграции

Экспорт угля невозможен без документов. Пограничники задержали нарушителей

Собрались после пятничного намаза — задержаны 8 членов "Хизб ут-Тахрир"

МВД: Задержаны активные члены религиозно-экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир"

15 февраля 2017, 8:22       Комментарии

В ГУВД г. Бишкек обратился гражданин с заявлением о том, что примерно в 01:00 часов на пересечении улиц Дэн Сяопина/Мессароша, неизвестные лица завладели его автомобилем марки "Mitsubishi Colt".
В ходе оперативно–розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ГОМ №1 УВД Ленинского района, совместно с курсантом Академии МВД КР угнанный автомобиль был обнаружен на улице Дэн Сяопина. Управлял транспортным средством молодой человек по имени Егор.
В ходе следствия установлено, что задержанному 22 года. Он будучи работником СТО ремонтировал угнанную машину. Однако, по неизвестным причинам решил проехаться на чужом авто. Поездка заняла длительное время ввиду чего и было написано заявление об угоне, сообщают в столичном ГУВД.
"Владелец автомашины оставил свой транспорт на ремонт в СТО. Около часа ночи парен по имени Егор, который работает на СТО мотористом, завладел ключом от автомобиля марки "Mitsubishi Colt" и скрылся вместе с машиной. Затем правоохранители вместе с курсантом который проходил государственную практику обнаружили угнанный автомобиль на улице Дэн Сяопина" - сообщили в пресс-службе ГУВД г. Бишкек
В настоящее время задержанный водворен в ИВС ГУВД г. Бишкек. Следственным отделом УВД Ленинского района возбужденно уголовное дело по пр.ст.172 (незаконное завладение автотранспортным средством) УК КР. В настоящий момент ведется следствие.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум