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Сотрудник СТО взял авто клиента и не вернулся. Его задержал курсантСотрудник СТО взял авто клиента и не вернулся. Его задержал курсант

Археологи ищут тайные комнаты в гробнице Тутанхамона

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355383_ar...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410086-ru.html

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В Польше определили новое возможное место, где спрятана Янтарная комната

15 февраля 2017, 8:29       Комментарии

Археологи разрабатывают план поисков тайных комнат в гробнице фараона Тутанхамона. Для этого исследователи намерены использовать радары, "видящие" на глубину 10 метров.
Как сообщает Росбалт, в конце февраля ученые опробуют оборудование и к концу года начнут "просвечивать" гробницу. Это будет третье исследование захоронения за последние два года.
Впервые версия о наличии в гробнице Тутанхамона скрытых комнат была выдвинута в 2015 году. И действительно: при сканировании захоронения археологи нашли металлические и органические объекты между стенами, передает Газета.Ru.
Сейчас египетские власти дали разрешение на проведение полного и окончательного исследования гробницы и прилежащей территории.
Предположительно, в тайных помещениях могут находиться останки царицы Нефертити, скончавшейся на 10 лет раньше Тутанхамона. "Кто знает, что может находиться под землей, - говорят исследователи. - Это будет последнее исследование. Мы найдем ответ с вероятностью в 99%".
Будучи женой фараона Аменхотепа, Нефертити приходилась мачехой Тутанхамону, который внезапно скончался в возрасте 19 лет. Он похоронен в передней части гробницы, которая изначально предназначалась для Нефертити, заявлял ранее британский археолог Николас Ривз.
В 2015 году ученый заметил на фотографиях фресок в усыпальнице Тутанхамона следы двух дверных проемов, скрытых под тонким слоем штукатурки. Именно после этого было принято решение о проведении сканирования помещений гробницы, открытой еще в 1922 году.

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