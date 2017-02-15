Археологи ищут тайные комнаты в гробнице Тутанхамона

15 февраля 2017, 8:29 Комментарии

Археологи разрабатывают план поисков тайных комнат в гробнице фараона Тутанхамона. Для этого исследователи намерены использовать радары, "видящие" на глубину 10 метров.

Как сообщает Росбалт, в конце февраля ученые опробуют оборудование и к концу года начнут "просвечивать" гробницу. Это будет третье исследование захоронения за последние два года.

Впервые версия о наличии в гробнице Тутанхамона скрытых комнат была выдвинута в 2015 году. И действительно: при сканировании захоронения археологи нашли металлические и органические объекты между стенами, передает Газета.Ru.

Сейчас египетские власти дали разрешение на проведение полного и окончательного исследования гробницы и прилежащей территории.

Предположительно, в тайных помещениях могут находиться останки царицы Нефертити, скончавшейся на 10 лет раньше Тутанхамона. "Кто знает, что может находиться под землей, - говорят исследователи. - Это будет последнее исследование. Мы найдем ответ с вероятностью в 99%".

Будучи женой фараона Аменхотепа, Нефертити приходилась мачехой Тутанхамону, который внезапно скончался в возрасте 19 лет. Он похоронен в передней части гробницы, которая изначально предназначалась для Нефертити, заявлял ранее британский археолог Николас Ривз.

В 2015 году ученый заметил на фотографиях фресок в усыпальнице Тутанхамона следы двух дверных проемов, скрытых под тонким слоем штукатурки. Именно после этого было принято решение о проведении сканирования помещений гробницы, открытой еще в 1922 году.