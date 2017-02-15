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Новости Кыргызстана

Negatiff: В цирке и театре драмы незаконно сдаются помещения, пьяный ударил собутыльника ножом, кыргызстанец спровоцировал массовое ДТПNegatiff: В цирке и театре драмы незаконно сдаются помещения, пьяный ударил собутыльника ножом, кыргызстанец спровоцировал массовое ДТПВице-премьер Ч.Султанбекова: Улучшение положения этнических кыргызов является важным вопросом, требующим неотложного решенияВице-премьер Ч.Султанбекова: Улучшение положения этнических кыргызов является важным вопросом, требующим неотложного решения

Positiff: 8 человек спасли под лавиной, кино кыргызского режиссера пригласили на фестиваль, в Индии презентована книга про женщин КР

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410085-ru.html

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15 февраля 2017, 7:58       Комментарии

Доброе утро, дорогие читатели! Представляем вам позитивные новости, которые вы могли пропустить за минувшие сутки... В Чон-Алае сотрудники милиции спасли 8 человек, автомобили с которыми накрыла лавина
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