Positiff: 8 человек спасли под лавиной, кино кыргызского режиссера пригласили на фестиваль, в Индии презентована книга про женщин КР

15 февраля 2017, 7:58 Комментарии

Доброе утро, дорогие читатели! Представляем вам позитивные новости, которые вы могли пропустить за минувшие сутки... В Чон-Алае сотрудники милиции спасли 8 человек, автомобили с которыми накрыла лавина

В Бишкеке парень сделал предложение руки и сердца своей девушке в День влюбленных

Фильм "Завещание отца" пригласили на Bodhisattva International Film Festival

Футболисты клуба "Алай" получили 1 миллион сомов за титул чемпиона Кыргызстана по футболу

Определены чемпионы Бишкека по традиционному ушу

В Индии презентована книга "Женщины Кыргызстана" с историей успеха 400 женщин