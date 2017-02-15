Negatiff: В цирке и театре драмы незаконно сдаются помещения, пьяный ударил собутыльника ножом, кыргызстанец спровоцировал массовое ДТП

15 февраля 2017, 8:00 Комментарии

Доброе утро, читатели АКИpress. Представляем вам подборку новостей за минувшие выходные, которые вы могли пропустить. Прокуратура Бишкека выявила нарушения в предоставлении помещений Госцирка, Института горного дела и Театра русской драмы в аренду

В Баткене пенсионеры жалуются на работу врачей ЦСМ

В Аламединском районе пьяный мужчина ударил ножом собутыльника

На Иссык-Куле изъято около 29 кг наркотиков

В селе Кош-Кёль КамАЗ чуть не врезался в дом

Водитель микроавтобуса из Кыргызстана спровоцировал массовую аварию в Новосибирске

МИД Кыргызстана проверяет информацию о предполагаемом убийстве гражданки КР в Анкаре