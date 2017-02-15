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Новости Кыргызстана

Британцы начали планировать путешествия на основе ДНК человекаБританцы начали планировать путешествия на основе ДНК человекаPositiff: 8 человек спасли под лавиной, кино кыргызского режиссера пригласили на фестиваль, в Индии презентована книга про женщин КРPositiff: 8 человек спасли под лавиной, кино кыргызского режиссера пригласили на фестиваль, в Индии презентована книга про женщин КР

Negatiff: В цирке и театре драмы незаконно сдаются помещения, пьяный ударил собутыльника ножом, кыргызстанец спровоцировал массовое ДТП

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410084-ru.html

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15 февраля 2017, 8:00       Комментарии

Доброе утро, читатели АКИpress. Представляем вам подборку новостей за минувшие выходные, которые вы могли пропустить. Прокуратура Бишкека выявила нарушения в предоставлении помещений Госцирка, Института горного дела и Театра русской драмы в аренду
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