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В Октябрьском районе прошла олимпиада среди школьниковВ Октябрьском районе прошла олимпиада среди школьников

Вице-премьер Ч.Султанбекова: Улучшение положения этнических кыргызов является важным вопросом, требующим неотложного решения

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410083-ru.html

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15 февраля 2017, 4:55       Комментарии

Важным вопросом, требующим неотложного решения, является улучшение положения этнических кыргызов. Об этом вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова сказала 14 февраля на заседании коллегии Государственной службы миграции. Как пояснила пресс-служба правительства, вице-премьер-министр акцентировала внимание на основных вопросах миграционной политики, которые требуют своего скорейшего решения.
"Несмотря на определенные успехи в работе, ведомством до сих пор не определены четкие направления в решении проблем внутренней и внешней миграции. Одной из главных задач службы является оказание поддержки трудовым мигрантам, оказание квалифицированной помощи при выезде на заработки в третьи страны, обеспечение их безопасности и защита прав. Вместе с этим необходимо создавать новые рабочие места в самой республике, чтобы постепенно уровень внешней миграции снижался", - подчеркнула Ч.Султанбекова.
Говоря о проблемах в данном секторе, вице-премьер-министр обратила внимание на отсутствие соответствующего миграционного контроля и учета въезда/выезда трудовых мигрантов за рубежом.
Она добавила, что необходимо усилить работу по выводу соотечественников из "черного списка" Федеральной миграционной службы России.
"Важным вопросом, требующим неотложного решения является улучшение положения этнических кыргызов, которым необходима помощь в получении гражданства, трудоустройстве, выделении земельных участков для строительства жилья, оформлении пенсии и социальных пособий. При этом на сегодня до сих пор нет точных данных о количестве этнических кыргызов, проживающих в стране", - отметила она.
В завершение Ч.Султанбекова призвала руководство службы со всей ответственностью подойти к исполнению своих обязанностей и поставленных перед Государственной службой миграции целей и задач.

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