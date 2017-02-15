В Октябрьском районе прошла олимпиада среди школьников

15 февраля 2017, 2:46 Комментарии

На базе средней школы №56 Октябрьского района прошла районная олимпиада школьников по общеобразовательным предметам среди учащихся 10 и 11 классов. Как сообщает 14 февраля пресс-служба мэрии Бишкека, олимпиада проходила в 2 тура по предметам: математика, физика, химия, биология, география, история, кыргызский язык и литература в школах c кыргызским языком обучения, кыргызский язык и литература в школах с русским языком обучения, русский язык и литература в школах с русским языком обучения, русский язык и литература в школах с кыргызским языком обучения, английский язык.

"В 1 туре олимпиады участвовали 470 учащихся из статусных и общеобразовательных школ района, во 2 туре - 183 учащихся", - говорится в сообщении.

По итогам олимпиады определились 93 призера, из них первые места заняли 34 человека, второе место - 32 и третье место - 27.

Победителям олимпиады вручены грамоты, призы и благодарственные письма.