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Установлена личность человека, сообщившего о бомбе в "Космопарке"

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410081-ru.html

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14 февраля 2017, 23:46       Комментарии

БИШКЕК, 14 фев - Sputnik. Установлена личность человека, проинформировавшего правоохранительные органы о бомбе в здании развлекательного комплекса "Космопарк", сообщили Sputnik Кыргызстан в пресс-службе ГУВД Бишкека.
Сообщение, что в "Космопарке" якобы заложили взрывное устройство, поступило в милицию примерно в 19.20. Людей эвакуировали, территория была оцеплена, работали саперы. Бомбу найти не удалось.
По данным ГУВД, сообщил о бомбе какой-то парень, однако затруднились уточнить, в администрацию или напрямую в милицию.
"Ему рассказала его девушка, которая в свою очередь услышала разговор двух людей, что в здании заложена бомба", - рассказали в пресс-службе.
Как добавили в главке, правоохранительные органы продолжают работу по выяснению обстоятельств поступления ложного сообщения.

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