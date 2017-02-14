Установлена личность человека, сообщившего о бомбе в "Космопарке"

14 февраля 2017, 23:46 Комментарии

БИШКЕК, 14 фев - Sputnik. Установлена личность человека, проинформировавшего правоохранительные органы о бомбе в здании развлекательного комплекса "Космопарк", сообщили Sputnik Кыргызстан в пресс-службе ГУВД Бишкека.

Сообщение, что в "Космопарке" якобы заложили взрывное устройство, поступило в милицию примерно в 19.20. Людей эвакуировали, территория была оцеплена, работали саперы. Бомбу найти не удалось.

По данным ГУВД, сообщил о бомбе какой-то парень, однако затруднились уточнить, в администрацию или напрямую в милицию.

"Ему рассказала его девушка, которая в свою очередь услышала разговор двух людей, что в здании заложена бомба", - рассказали в пресс-службе.

Как добавили в главке, правоохранительные органы продолжают работу по выяснению обстоятельств поступления ложного сообщения.