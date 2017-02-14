В Генштабе и ГСИН отметили 28-годовщину выводу советских войск из Афганистана (фото)

14 февраля 2017, 22:09 Комментарии

В центральном аппарате Генерального штаба Вооруженных сил 14 февраля прошло торжественное мероприятие, посвященное 28-ой годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Об этом сообщила пресс-служба Генштаба.

Первый заместитель начальника Генштаба, полковник Кубанычбек Орозматов поздравил военнослужащих и служащих, выполнявших интернациональный долг в Афганистане, с очередной исторической датой.

"В настоящее время воины-кыргызстанцы, прошедшие "чистилище" этой войны, в силу своего богатого профессионального и жизненного опыта, успешно проходят службу в соединениях, частях и учреждениях вооруженных сил нашей страны. Жизненный опыт воинов-интернационалистов, основанный на высоком профессионализме, героизме и мужестве, востребован в Вооруженных силах и в наши дни, являясь "живым" примером беззаветного служения народу, Родине и верности воинской присяге", - сказал К.Орозматов.