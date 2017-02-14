Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4252 (-0.0184) 
Евро: 73.9344 (+0.0464) 
Золото: 39.53 $/гр    
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
снег −1°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Кыргызстане в День всех влюбленных поженились 175 парВ Кыргызстане в День всех влюбленных поженились 175 пар

В Генштабе и ГСИН отметили 28-годовщину выводу советских войск из Афганистана (фото)

 

Фотографии: akipress.kg

         

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410080-ru.html

Похожие новости

Вице-премьер отметила слабую работу Госслужбы миграции

В Бишкеке прошли мероприятия по случаю 28-й годовщины вывода советских войск из Афганистана

В Бишкеке прошли мероприятия, посвященные Дню вывода советских войск из Афганистана (фото)

В Кыргызстане находятся 170 беженцев из Афганистана и других стран

В Таможенной службе пояснили, почему данные Китая и КР не совпадают при вывозе и ввозе товара

14 февраля 2017, 22:09       Комментарии

В центральном аппарате Генерального штаба Вооруженных сил 14 февраля прошло торжественное мероприятие, посвященное 28-ой годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Об этом сообщила пресс-служба Генштаба.
Первый заместитель начальника Генштаба, полковник Кубанычбек Орозматов поздравил военнослужащих и служащих, выполнявших интернациональный долг в Афганистане, с очередной исторической датой.
"В настоящее время воины-кыргызстанцы, прошедшие "чистилище" этой войны, в силу своего богатого профессионального и жизненного опыта, успешно проходят службу в соединениях, частях и учреждениях вооруженных сил нашей страны. Жизненный опыт воинов-интернационалистов, основанный на высоком профессионализме, героизме и мужестве, востребован в Вооруженных силах и в наши дни, являясь "живым" примером беззаветного служения народу, Родине и верности воинской присяге", - сказал К.Орозматов.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум