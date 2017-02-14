В "Космопарке" не нашли бомбу

14 февраля 2017, 21:44 Комментарии

Информация о заложенной бомбе в торгово-развлекательном центре "Космопарк" не подтвердилась, передает корреспондент K-News с места событий.

Оцепление снято, в здание уже запускают персонал и посетителей.

По данным правоохранительных органов, сообщение о заложенной бомбе поступило около 17:30, звонок приняла оператор кинотеатра. По предварительным данным, звонил молодой человек 20-25 лет.

Напомним, ранее в милиции сообщили, что в торгово-развлекательном центре "Космопарк" искали бомбу. На месте работали саперы ГКНБ.

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