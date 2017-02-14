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Бомбу в "Космопарке" не нашли, оцепление снятоБомбу в "Космопарке" не нашли, оцепление снятоВенгрия предлагает кыргызстанцам принять участие в стипендиальной программе в 2017-2018 учебном годуВенгрия предлагает кыргызстанцам принять участие в стипендиальной программе в 2017-2018 учебном году

В "Космопарке" не нашли бомбу

Источник:
http://knews.kg/2017/02/v-kosm...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410079-ru.html

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Бомбу в "Космопарке" не нашли, оцепление снято

14 февраля 2017, 21:44       Комментарии

Информация о заложенной бомбе в торгово-развлекательном центре "Космопарк" не подтвердилась, передает корреспондент K-News с места событий.
Оцепление снято, в здание уже запускают персонал и посетителей.
По данным правоохранительных органов, сообщение о заложенной бомбе поступило около 17:30, звонок приняла оператор кинотеатра. По предварительным данным, звонил молодой человек 20-25 лет.
Напомним, ранее в милиции сообщили, что в торгово-развлекательном центре "Космопарк" искали бомбу. На месте работали саперы ГКНБ.
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