В "Космопарке" не нашли бомбу

14 февраля 2017, 21:44 Комментарии
Информация о заложенной бомбе в торгово-развлекательном центре "Космопарк" не подтвердилась, передает корреспондент K-News с места событий.
Оцепление снято, в здание уже запускают персонал и посетителей.
По данным правоохранительных органов, сообщение о заложенной бомбе поступило около 17:30, звонок приняла оператор кинотеатра. По предварительным данным, звонил молодой человек 20-25 лет.
Напомним, ранее в милиции сообщили, что в торгово-развлекательном центре "Космопарк" искали бомбу. На месте работали саперы ГКНБ.
1 of 4