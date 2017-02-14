Бомбу в "Космопарке" не нашли, оцепление снято

14 февраля 2017, 21:50 Комментарии

БИШКЕК, 14 фев - Sputnik. Сообщение о бомбе в здании развлекательного комплекса "Космопарк" не подтвердилось, сообщили Sputnik Кыргызстан в пресс-службе ГУВД Бишкека.

Звонок, что в "Космопарке" якобы заложили взрывное устройство, поступило в милицию примерно в 19.20. Людей эвакуировали, территория была оцеплена, работали саперы.

© фото очевидца, отправленное по Whats App-каналуСообщение о заложенной бомбе в здании развлекательного комплекса "Космопарк" не подтвердилось "Бомба не найдена, вызов был ложным", - сказали в ГУВД.

По словам очевидцев, оцепление снято и людей снова запускают в здание.