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Бомбу в "Космопарке" не нашли, оцепление снято

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410078-ru.html

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Металлоискатели и бетонные блоки: площадь Ала-Тоо оцеплена милицией

14 февраля 2017, 21:50       Комментарии

БИШКЕК, 14 фев - Sputnik. Сообщение о бомбе в здании развлекательного комплекса "Космопарк" не подтвердилось, сообщили Sputnik Кыргызстан в пресс-службе ГУВД Бишкека.
Звонок, что в "Космопарке" якобы заложили взрывное устройство, поступило в милицию примерно в 19.20. Людей эвакуировали, территория была оцеплена, работали саперы.
© фото очевидца, отправленное по Whats App-каналуСообщение о заложенной бомбе в здании развлекательного комплекса "Космопарк" не подтвердилось "Бомба не найдена, вызов был ложным", - сказали в ГУВД.
По словам очевидцев, оцепление снято и людей снова запускают в здание.

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