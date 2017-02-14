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Бекешев: законопроект о запрете курения может претерпеть изменения

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Radio/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410075-ru.html

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14 февраля 2017, 20:27       Комментарии

По словам Бекешева, в действующем законе указано, что курящим посетителям таких заведений должно предоставляться помещение размером не более 50 процентов от общей площади.
"Кто и как определит эту грань в 50 процентов - непонятно. В некоторых заведениях издевательски говорят, что справа будут сидеть курящие, а слева - некурящие. Даже никакой разделительной полосы нет", - заявил депутат.
Он объяснил, что законопроект предполагает однозначный запрет на курение в кафе, ресторанах, барах и других точках общепита, если там нет помещений для курящих.
"Так произойдет в том случае, если законопроект будет поддержан. Сейчас документ рассматривается в первом чтении. Ко второму могут поступить разные предложения, и возможны изменения. Поэтому сказать, какой он (законопроект. - Ред.) будет на выходе, сложно", - отметил Бекешев.
Депутат предлагает внести поправки в Закон "О защите здоровья граждан КР от вредного воздействия табака". В понедельник Комитет ЖК по социальным вопросам, образованию, культуре, науке и здравоохранению одобрил инициативу в первом чтении.

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