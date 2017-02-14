Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4252 (-0.0184) 
Евро: 73.9344 (+0.0464) 
Золото: 39.53 $/гр    
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно −4°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Венгрия предлагает кыргызстанцам принять участие в стипендиальной программе в 2017-2018 учебном годуВенгрия предлагает кыргызстанцам принять участие в стипендиальной программе в 2017-2018 учебном годуБекешев: законопроект о запрете курения может претерпеть измененияБекешев: законопроект о запрете курения может претерпеть изменения

Сваров: МЧС вне зависимости от прогнозов готово к худшему сценарию

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Radio/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410074-ru.html

Похожие новости

Снега будет много — прогноз погоды по Кыргызстану на 15 февраля

По Кыргызстану ожидается снегопад – прогноз погоды на 15 февраля

Весной ожидается сход оползней и селей. Премьер дал команду готовиться

Президент поручил тщательно прогнозировать чрезвычайные ситуации природного характера

Прогноз погоды: Бишкек окутан туманом

14 февраля 2017, 20:41       Комментарии

По его словам, даже двукратное превышение уровня "дождливости" не приводит к потопам - ЧП вероятны, только если за день-два выпадает месячная норма осадков.
"Если норма превышена, но распределена равномерно, тоже ничего страшного. Однако готовность наших подразделений рассчитана на максимальный уровень угрозы. Мы всегда готовимся к худшему. Это отражено в учениях, разъяснительной работе с населением и других мероприятиях", - рассказал Сваров.
По предварительному прогнозу Кыргызгидромета, уровень осадков в этом вегетационном сезоне (апрель-сентябрь) составит 90-136 процентов. Окончательный прогноз будет готов в апреле.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум