Сваров: МЧС вне зависимости от прогнозов готово к худшему сценарию

14 февраля 2017, 20:41 Комментарии

По его словам, даже двукратное превышение уровня "дождливости" не приводит к потопам - ЧП вероятны, только если за день-два выпадает месячная норма осадков.

"Если норма превышена, но распределена равномерно, тоже ничего страшного. Однако готовность наших подразделений рассчитана на максимальный уровень угрозы. Мы всегда готовимся к худшему. Это отражено в учениях, разъяснительной работе с населением и других мероприятиях", - рассказал Сваров.

По предварительному прогнозу Кыргызгидромета, уровень осадков в этом вегетационном сезоне (апрель-сентябрь) составит 90-136 процентов. Окончательный прогноз будет готов в апреле.