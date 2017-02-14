Венгрия предлагает кыргызстанцам принять участие в стипендиальной программе в 2017-2018 учебном году

14 февраля 2017, 20:44 Комментарии

Министерство человеческих ресурсов Венгрии предлагает гражданам Кыргызской Республики принять участие в правительственной стипендиальной программе "Stipendium Hungaricum" в 2017-2018 учебном году. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки КР.

Программа действует на основании соглашения между Минобразования КР и Министерством человеческих ресурсов Венгрии от 21 сентября 2016 года, и регулируется общественным фондом Темпус.

Ежегодно венгерская сторона принимает 25 граждан Кыргызстана на обучение в образовательных организациях по программам высшего образования за счет государственного бюджета Венгрии по следующим программам:

- 10 грантов по программе бакалавриат в следующих сферах: сельское хозяйство, общественные науки, информационные технологии, экономические науки, инженерия, естественные науки, спортивные науки, науки государственной службы;

- 10 грантов по программе магистратура в следующих сферах: сельское хозяйство, общественные науки, информационные технологии, экономические науки, инженерия, естественные науки, спортивные науки, науки государственной службы;

- 5 грантов по программе докторантура в любых сферах.

Принимающая сторона бесплатно осуществляет обучение учащихся-стипендиатов, предоставляет им общежитие на тех же условиях, какие предоставляются собственным студентам, или вклад в жилье, выплачивает им стипендию в соответствии с размерами, установленных венгерской стороной, обеспечивает их правом на охрану здоровья и медицинскую помощь.

Направляющая сторона оплачивает международные транспортные расходы.

Соискатели из Кыргызстана должны одновременно подать необходимые документы:

- в онлайн режиме в Общественный фонд Темпус (через сайт программы: www.stipendiumhungaricum.hu)

- 2 комплекта документов в Министерство образования и науки Кыргызской Республики (на бумажном носителе) по адресу: г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 257 (каб. 313).

Первый комплект в соответствии с необходимым перечнем документов (представлен на сайте программы) подается на требуемом принимающей стороной языке для препровождения венгерской стороне.

Второй комплект подается на русском языке для МОН КР:

- мотивационное письмо;

- биографическая справка кандидата с указанием фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, данных внутреннего паспорта, домашнего адреса, контактного телефона и электронной почты, с приклеенной фотографией 3х4;

- копия загранпаспорта.

Срок приема документов как в общественный фонд Темпус, так и в МОН КР до 5 марта 2017 года.

Кандидаты, не представившие требуемые документы в МОН КР, не получат рекомендации от МОН КР, следовательно, не пройдут конкурсный отбор на обучение в Венгрии.

Информация по программе Stipendium Hungaricum размещена на сайте общественного фонда Темпус (www.stipendiumhungaricum.hu), также на сайте МОН КР (http://bit.ly/2laQTPI).