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Снега будет много — прогноз погоды по Кыргызстану на 15 февраля

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410072-ru.html

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14 февраля 2017, 20:06       Комментарии

БИШКЕК, 14 фев - Sputnik. Агентство гидрометеорологии при МЧС КР составило прогноз погоды на среду, 15 февраля.
По данным Кыргызгидромета, в стране ожидаются сильный снег и порывистый ветер, скорость которого временами будет доходить до 20 метров в секунду.
В Чуйской и Таласской областях ночью похолодает до 8 градусов мороза, днем ожидается до 5 тепла.
В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью до -5, а днем до +7.
В Нарынской области ночью ожидается до 16 градусов мороза, днем обещают -10.
В Иссык-Кульской области ночью столбик термометра будет держаться на отметке -7 градусов, а днем потеплеет до +6.
Температура воздуха в Бишкеке ночью составит до 7 градусов ниже нуля, днем ожидается 2 градуса тепла.

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