Снега будет много — прогноз погоды по Кыргызстану на 15 февраля

14 февраля 2017, 20:06 Комментарии

БИШКЕК, 14 фев - Sputnik. Агентство гидрометеорологии при МЧС КР составило прогноз погоды на среду, 15 февраля.

По данным Кыргызгидромета, в стране ожидаются сильный снег и порывистый ветер, скорость которого временами будет доходить до 20 метров в секунду.

В Чуйской и Таласской областях ночью похолодает до 8 градусов мороза, днем ожидается до 5 тепла.

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью до -5, а днем до +7.

В Нарынской области ночью ожидается до 16 градусов мороза, днем обещают -10.

В Иссык-Кульской области ночью столбик термометра будет держаться на отметке -7 градусов, а днем потеплеет до +6.

Температура воздуха в Бишкеке ночью составит до 7 градусов ниже нуля, днем ожидается 2 градуса тепла.