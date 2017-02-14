За 9 месяцев 2016 года в Кыргызстан на постоянное место жительства прибыли 2,3 тыс. человек

14 февраля 2017, 19:55 Комментарии

Миграция в Кыргызстане характеризуется стабильным оттоком населения. Ежегодно на продолжительные сроки за рубеж убывает не менее 50 тыс. граждан. Об этом сообщили 14 февраля на коллегии Государственной службе по миграции. По их данным, в разные годы, такие как 2005, 2010, 2015, отток населения резко увеличивался, достигая 170 тыс. человек в год. Их возвращение в будущем остается под большим вопросом.

На миграционные настроения людей влияют и экономические факторы, и социально-политические потрясения. Остро встают задачи по снижению оттока за рубеж, так как это отрицательно влияет на демографические показатели.

В январе-сентябре 2016 года в Кыргызстан на постоянное место жительства прибыли 2,3 тыс. человек, выбыли 5,5 тыс. человек, миграционный отток населения составил 3,2 тыс. человек.

Как отметили в Госслужбе, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, наблюдается снижение миграционной активности населения по внешней миграции. Вместе с тем, отмечается некоторое увеличение внутриреспубликанских перемещений за счет межобластной миграции населения республики.