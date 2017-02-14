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"Убитая" в Анкаре кыргызстанка: я в шоке от такой новости

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410067-ru.html

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Британка хочет засудить лотерейную компанию за "разрушенную жизнь"

14 февраля 2017, 19:39       Комментарии

БИШКЕК, 14 фев - Sputnik. Сегодня некоторые интернет-издания сообщили, что в Анкаре зарезана гражданка Кыргызстана по имени Жаркынай. Однако редакция Sputnik выяснила, что девушка жива и здорова.
По словам 24-летней Жаркынай, ничего экстраординарного с ней не произошло.
"Увидев эту новость, я была в шоке. Не знала, что делать. До сих пор не пришла в себя... Мне начали звонить родные, в том числе мама. Я их успокоила", - рассказала она.
Девушка добавила, что хочет привлечь к ответственности СМИ, которые написали о ее смерти. В Анкаре кыргызстанка живет и работает с ноября прошлого года.
На информацию о мнимом убийстве отреагировало и Министерство иностранных дел КР. Сотрудники посольства в Турции с утра 14 февраля обошли все рестораны и кафе, которые преимущественно посещают граждане стран Центральной Азии, в том числе кыргызстанцы. Однако никто не подтвердил слухи о том, что в данном районе была убита гражданка Кыргызстана или другой республики ЦА.
Работники посольства обратились в полицию, но там информацию тоже не подтвердили.

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