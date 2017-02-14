"Убитая" в Анкаре кыргызстанка: я в шоке от такой новости

14 февраля 2017, 19:39 Комментарии

БИШКЕК, 14 фев - Sputnik. Сегодня некоторые интернет-издания сообщили, что в Анкаре зарезана гражданка Кыргызстана по имени Жаркынай. Однако редакция Sputnik выяснила, что девушка жива и здорова.

По словам 24-летней Жаркынай, ничего экстраординарного с ней не произошло.

"Увидев эту новость, я была в шоке. Не знала, что делать. До сих пор не пришла в себя... Мне начали звонить родные, в том числе мама. Я их успокоила", - рассказала она.

Девушка добавила, что хочет привлечь к ответственности СМИ, которые написали о ее смерти. В Анкаре кыргызстанка живет и работает с ноября прошлого года.

На информацию о мнимом убийстве отреагировало и Министерство иностранных дел КР. Сотрудники посольства в Турции с утра 14 февраля обошли все рестораны и кафе, которые преимущественно посещают граждане стран Центральной Азии, в том числе кыргызстанцы. Однако никто не подтвердил слухи о том, что в данном районе была убита гражданка Кыргызстана или другой республики ЦА.

Работники посольства обратились в полицию, но там информацию тоже не подтвердили.