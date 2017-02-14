"Космопарк" эвакуировали — поступил звонок о заложенной бомбе

14 февраля 2017, 19:46 Комментарии

БИШКЕК, 14 фев - Sputnik. В милицию поступил анонимный звонок с сообщением о том, что в столичном развлекательном комплексе "Космопарк" заложена бомба, сообщили Sputnik Кыргызстан в пресс-службе ГУВД Бишкека.

На месте работают саперы ГКНБ и сотрудники Октябрьского РУВД, здание оцепили. Взрывное устройство пока не обнаружено. Подробности в милиции обещали сообщить позже.

Информацию о бомбе подтвердили в пресс-службе ГКНБ. Сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве поступило от охранника "Космопарка".