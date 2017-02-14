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"Космопарк" эвакуировали — поступил звонок о заложенной бомбе

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410066-ru.html

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Крушение Боинга: на спецсчет МЧС поступило 85 млн сомов

14 февраля 2017, 19:46       Комментарии

БИШКЕК, 14 фев - Sputnik. В милицию поступил анонимный звонок с сообщением о том, что в столичном развлекательном комплексе "Космопарк" заложена бомба, сообщили Sputnik Кыргызстан в пресс-службе ГУВД Бишкека.
На месте работают саперы ГКНБ и сотрудники Октябрьского РУВД, здание оцепили. Взрывное устройство пока не обнаружено. Подробности в милиции обещали сообщить позже.
Информацию о бомбе подтвердили в пресс-службе ГКНБ. Сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве поступило от охранника "Космопарка".

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