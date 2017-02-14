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Депутату парламента Великобритании Кыргызстан напоминает Шотландию

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410064-ru.html

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14 февраля 2017, 19:46       Комментарии

Спикер Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков 14 февраля принял депутата Палаты лордов парламента Великобритании Баронессу Элисон Сьютти.
Как сообщает пресс-служба парламента, они обсудили вопросы укрепления межпарламентских связей и продолжения практики осуществления взаимных визитов.
Как отметил спикер, посещение в последнее время кыргызских парламентских делегаций в Великобританию усиливает двусторонние отношения.
По его словам, за 25 лет сотрудничества Министерство Великобритании по международному развитию (DFID) оказало поддержку, как в материальном, так и в техническом плане.
Ч.Турсунбеков напомнил о состоявшемся 11 декабря 2016 года референдуме по внесению изменений в Конституцию. Он подчеркнул, что международные наблюдатели и представители Европарламента дали высокую оценку ходу проведения данных выборов и их результатам.
В свою очередь Э.Сьютти отметила, что впервые посещает Кыргызстан, который, по ее мнению, напоминает Шотландию, откуда она является родом. Депутат проинформировала о текущей внутриполитической ситуации и дальнейших планах Великобритании.
Кроме того, стороны обменялись мнениями по ряду вопросов, в том числе по Brexit, а также по предстоящему визиту Ч.Турсунбекова в Великобританию.

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