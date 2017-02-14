Депутату парламента Великобритании Кыргызстан напоминает Шотландию

14 февраля 2017, 19:46 Комментарии

Спикер Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков 14 февраля принял депутата Палаты лордов парламента Великобритании Баронессу Элисон Сьютти.

Как сообщает пресс-служба парламента, они обсудили вопросы укрепления межпарламентских связей и продолжения практики осуществления взаимных визитов.

Как отметил спикер, посещение в последнее время кыргызских парламентских делегаций в Великобританию усиливает двусторонние отношения.

По его словам, за 25 лет сотрудничества Министерство Великобритании по международному развитию (DFID) оказало поддержку, как в материальном, так и в техническом плане.

Ч.Турсунбеков напомнил о состоявшемся 11 декабря 2016 года референдуме по внесению изменений в Конституцию. Он подчеркнул, что международные наблюдатели и представители Европарламента дали высокую оценку ходу проведения данных выборов и их результатам.

В свою очередь Э.Сьютти отметила, что впервые посещает Кыргызстан, который, по ее мнению, напоминает Шотландию, откуда она является родом. Депутат проинформировала о текущей внутриполитической ситуации и дальнейших планах Великобритании.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по ряду вопросов, в том числе по Brexit, а также по предстоящему визиту Ч.Турсунбекова в Великобританию.