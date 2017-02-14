Бишкекчанина разыскивают по линии Интерпола

14 февраля 2017, 19:20 Комментарии

Бишкекчанина и россиянина подозреваемых в совершении нескольких преступлений разыскивают по линии Интерпола. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

Как уточняется, разыскивается гражданин России – Юрий Верещагин 1960 года рождения и гражданин Кыргызстана — Максим Яковлев 1965 года рождения.

"Оба подозреваются в совершении преступлений по статьям "Разбой", "Самоуправство" и "Самовольный захват жилых и (или) нежилых помещений, зданий и сооружений" УК КР. Обвинения им предъявлены заочно",- говорится в сообщении.

Всех, кто пострадал от их рук или знает их местонахождение, просят позвонить по телефонам: (553) 102 — 651, (551) 102- 748 или в службу "102".

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