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Бишкекчанина разыскивают по линии Интерпола

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/bishke...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410063-ru.html

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14 февраля 2017, 19:20       Комментарии

Бишкекчанина и россиянина подозреваемых в совершении нескольких преступлений разыскивают по линии Интерпола. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.
Как уточняется, разыскивается гражданин России – Юрий Верещагин 1960 года рождения и гражданин Кыргызстана — Максим Яковлев 1965 года рождения.
"Оба подозреваются в совершении преступлений по статьям "Разбой", "Самоуправство" и "Самовольный захват жилых и (или) нежилых помещений, зданий и сооружений" УК КР. Обвинения им предъявлены заочно",- говорится в сообщении.
Всех, кто пострадал от их рук или знает их местонахождение, просят позвонить по телефонам: (553) 102 — 651, (551) 102- 748 или в службу "102".
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